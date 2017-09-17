На арене надеялись, что "Канело" возвратит золотые времена мексиканских воинов. Этого не произошло. Головкина короновали заслуженно - президент WBC

Сулейман похвалил казахстанца.
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Маурисио Сулейман и Геннадий Головкин. Фото: Twitter.com
В прошлую субботу чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО), разойдясь с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) спорной ничьей, наконец-то получил признание как лучший боец дивизиона и один из лучших в мире. Такое мнение выразил в колонке для BoxingScene президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман. Об этом сообщает vRINGe.com.
"На арене надеялись, что Альварес возвратит золотые времена, когда дрались мексиканские воины вроде Санчеса, Чавеса, Моралеса, Барреры, Маркеса, и выиграет бой всей его жизни аккурат на День независимости страны. Этого не произошло", - отчеканил функционер.
По словам главы WBC, именно Головкин дрался "в мексиканском стиле", постоянно шел вперед, "доминировал в экшне" и пытался навязать драку, "что в итоге и случилось в последних трех раундах".
"Альварес решил быть агрессором в десятом раунде, что, как мне кажется, было уже поздновато", - отметил он.
"Отказываюсь писать о дискуссионности подсчета очков в этом бою. Такому не место с столь великолепном поединке. Короновали весьма заслуженно Геннадия Головкина, все еще чемпиона", - заявил Сулейман.
"Головкин считает Мексику своей второй родиной: Чавес его герой, Абель у него тренер, после каждого боя он ездит в Мехико посетить школы и детские госпитали, любимое место для отдыха - Канкун, а сам он каждый день кушает мексиканскую еду", - добавил Сулейман.
"На арене надеялись, что Альварес возвратит золотые времена, когда дрались мексиканские воины вроде Санчеса, Чавеса, Моралеса, Барреры, Маркеса, и выиграет бой всей его жизни аккурат на День независимости страны. Этого не произошло", - отчеканил функционер.
По словам главы WBC, именно Головкин дрался "в мексиканском стиле", постоянно шел вперед, "доминировал в экшне" и пытался навязать драку, "что в итоге и случилось в последних трех раундах".
"Альварес решил быть агрессором в десятом раунде, что, как мне кажется, было уже поздновато", - отметил он.
"Отказываюсь писать о дискуссионности подсчета очков в этом бою. Такому не место с столь великолепном поединке. Короновали весьма заслуженно Геннадия Головкина, все еще чемпиона", - заявил Сулейман.
"Головкин считает Мексику своей второй родиной: Чавес его герой, Абель у него тренер, после каждого боя он ездит в Мехико посетить школы и детские госпитали, любимое место для отдыха - Канкун, а сам он каждый день кушает мексиканскую еду", - добавил Сулейман.