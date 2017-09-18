Объявившему о карьере боксера Рио Фердинанду в шутку предложили в соперники сына Сондерса

Стиви Сондерс прославился после того, как ударил Вилли Монро.
Вчера 23:41
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Рио Фердинанд. Фото twitter.com
Бывший капитан сборной Англии по футболу Рио Фердинанд планирует стать профессиональным боксером. Об этом он объявил в интервью The Telegraph.
Завершивший карьеру два года назад Фердинанд стал заниматься боксом, чтобы справиться с горем от утраты жены Ребекки, которая умерла после непродолжительной борьбы с раком груди. У бывшего футболиста, а ныне эксперта на английском телевидении - трое детей.
Говоря о планах о карьере боксера, Фердинанд не уточнил, планирует ли он провести один бой или несколько. Но выйти на ринг он сможет лишь после того, как получит лицензию.
В своих соцсетях Фердинанд выкладывал видео своих тренировок по боксу. Бывший футболист бросал вызов известным британцам - Энтони Джошуа, Тайсону Фьюри, Дэвиду Хэю и Тони Белью. Все эти боксеры выигрывали пояса чемпионов мира, а Джошуа, с которым Фердинанда связывает дружба, сейчас владеет тремя титулами.
38-летний Фердинанд как центральный защитник выступал за "Лидс", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" и КПР. С "МЮ" он пять раз становился победителем английской премьер-лиги, а в 2008 году выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Англии Фердинанд провел 81 матч, был капитаном команды и играл на трех чемпионатах мира.
Один из болельщиков "Ливерпуля" предложил Фердинанду в соперники сына чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса. Ребенок прославился на прошлой неделе, когда на взвешивании перед боем отца с американцем Вилли Монро-младшим ударил того в пах и пытался добить ногой. После того, как отец победил Монро и защитил пояс, Стиви Сондерс вышел в центр ринга и сказал "Прости за удары по "орешкам".
Завершивший карьеру два года назад Фердинанд стал заниматься боксом, чтобы справиться с горем от утраты жены Ребекки, которая умерла после непродолжительной борьбы с раком груди. У бывшего футболиста, а ныне эксперта на английском телевидении - трое детей.
Говоря о планах о карьере боксера, Фердинанд не уточнил, планирует ли он провести один бой или несколько. Но выйти на ринг он сможет лишь после того, как получит лицензию.
В своих соцсетях Фердинанд выкладывал видео своих тренировок по боксу. Бывший футболист бросал вызов известным британцам - Энтони Джошуа, Тайсону Фьюри, Дэвиду Хэю и Тони Белью. Все эти боксеры выигрывали пояса чемпионов мира, а Джошуа, с которым Фердинанда связывает дружба, сейчас владеет тремя титулами.
38-летний Фердинанд как центральный защитник выступал за "Лидс", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" и КПР. С "МЮ" он пять раз становился победителем английской премьер-лиги, а в 2008 году выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Англии Фердинанд провел 81 матч, был капитаном команды и играл на трех чемпионатах мира.
Один из болельщиков "Ливерпуля" предложил Фердинанду в соперники сына чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса. Ребенок прославился на прошлой неделе, когда на взвешивании перед боем отца с американцем Вилли Монро-младшим ударил того в пах и пытался добить ногой. После того, как отец победил Монро и защитил пояс, Стиви Сондерс вышел в центр ринга и сказал "Прости за удары по "орешкам".
@bjsaunders_ Make it happen @frankwarren_tv @rioferdy5 pic.twitter.com/uo24nxUHFm— Vandershah (@vandershah) 19 сентября 2017 г.