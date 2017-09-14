Объединительный бой Жакиянова и Барнетта покажет телеканал HBO

Поединок пройдет 21 октября в Белфасте.
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Барнетт и Жакиянов. Фото: boxingscene.com
Объединительный бой между чемпионом мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе казахстанцем Жанатом Жакияновым (27-1, 18 КО) и обладателем пояса IBF в этом же весе ирландцем Райаном Барнеттом (17-0, 9 КО) будет показан телеканалом HBO в США.
Об этом рассказал промоутер ирландского боксера Эдди Хирн. На территории Великобритании трансляцию будет вести телеканал Sky Sports.
Сам поединок состоится 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия) на SSE Arena. Для Жакиянова это будет первая защита титула WBA (Super), который он завоевал в феврале этого года после победы над американцем Роуши Уорреном раздельным решением судей.
Об этом рассказал промоутер ирландского боксера Эдди Хирн. На территории Великобритании трансляцию будет вести телеканал Sky Sports.
Сам поединок состоится 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия) на SSE Arena. Для Жакиянова это будет первая защита титула WBA (Super), который он завоевал в феврале этого года после победы над американцем Роуши Уорреном раздельным решением судей.
Very pleased to announce that @ryanburnett01 unification fight Oct 21 in Belfast will be live across America on @HBOboxing - your time Ryan! pic.twitter.com/9Zx8gxdcw7— Eddie Hearn (@EddieHearn) 16 сентября 2017 г.