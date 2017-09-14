Головкину вручили специальный пояс от WBC

Он был разработан специально к бою GGG против "Канело".
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Фото: Joe Camporeale/USA Today Sports
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Суелеман вручил чемпиону организации в среднем весе Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО) специальный пояс, сделанный к бою казахстанца с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
Их поединок состоялся утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Таким образом, Головкин сохранил свои титулы - WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
Альварес, напомним, отказался претендовать на титул WBC из-за прошлогоднего конфликта с организацией. Но эта ситуации не отпугнула Совет от создания специального пояса, в котором отобразили флаги Мексики и Казахстана.
"Головкин сохранил свой титул чемпиона WBC в отличном поединке, и я был удостоен чести представить ему специальный пояс", - написал Сулейман в своем твиттере, выложив фотографию Головкина с новым трофеем.
Их поединок состоялся утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Таким образом, Головкин сохранил свои титулы - WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
Альварес, напомним, отказался претендовать на титул WBC из-за прошлогоднего конфликта с организацией. Но эта ситуации не отпугнула Совет от создания специального пояса, в котором отобразили флаги Мексики и Казахстана.
"Головкин сохранил свой титул чемпиона WBC в отличном поединке, и я был удостоен чести представить ему специальный пояс", - написал Сулейман в своем твиттере, выложив фотографию Головкина с новым трофеем.
@GGGBoxing retained his @WBCBoxing championship in a great fight and I was honored to present to him the Huichol belt September 2017 pic.twitter.com/Od0nmzqMFK— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 17 сентября 2017 г.