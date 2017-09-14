Явно все шло по кем-то написанному сценарию. Вряд ли сами Головкин и "Канело" были в это вовлечены - российский промоутер

Он посоветовал провести их реванш в Казахстане.
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Фото: Getty Images
Ничейный результат боя казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса еще раз доказывает приоритет интересов бизнеса над интересами спорта в современном боксе, судьи поединка действовали "по неизвестно кем написанному сценарию", заявил агентству "Р-Спорт" известный промоутер Владимир Хрюнов.
Бой Головкина и Альвареса за титулы WBA Super, IBF, WBC и IBO в среднем весе прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Счет судейских записок - 118:110 в пользу Альвареса, 115:113 в пользу Головкина, 114:114. Победу мексиканцу отдала рефери Аделейд Берд. Казахстанец сохранил титулы.
"Безусловно, можно говорить о том, что у Головкина отняли победу. И это еще раз доказывает приоритет бизнес-интересов над интересами бокса. Я еще до боя говорил, что этими честными в кавычках судьями будет сделано все, чтобы был реванш, но спихнут сейчас все на Аделейд Берд", - сказал Хрюнов.
"Но ведь, помимо того, что одна судья отдала победу Альваресу, был же еще судья, который дал ничью. То есть явно все шло по какому-то неизвестно кем написанному сценарию. Вряд ли сами Головкин и Альварес были в это вовлечены. Это очень сложная кухня. Оба боксера провели очень красивый бой, им за это большое спасибо", - добавил собеседник агентства.
По мнению эксперта, бой получился интересным, хотя не таким насыщенным, как он ожидал. "Думаю, мы посмотрели большой бой. Немного Головкину не хватило в конце, а иначе нечего было бы обсуждать. Есть вопросы у меня к Геннадию с технической точки зрения. Альварес отработал на максимуме, а Геннадий, видимо, где-то недоработал, чтобы эта победа стала убедительной. Думал, что бой будет насыщеннее", - сообщил Хрюнов.
Он также посоветовал провести бой-реванш в Казахстане. "Болельщикам советую попросить провести реванш в Казахстане, чтобы не было таких вопросов. Головкин сохранил свои пояса, поэтому, думаю, нас ждет еще много интересных боев с его участием", - считает Хрюнов.
Бой Головкина и Альвареса за титулы WBA Super, IBF, WBC и IBO в среднем весе прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Счет судейских записок - 118:110 в пользу Альвареса, 115:113 в пользу Головкина, 114:114. Победу мексиканцу отдала рефери Аделейд Берд. Казахстанец сохранил титулы.
"Безусловно, можно говорить о том, что у Головкина отняли победу. И это еще раз доказывает приоритет бизнес-интересов над интересами бокса. Я еще до боя говорил, что этими честными в кавычках судьями будет сделано все, чтобы был реванш, но спихнут сейчас все на Аделейд Берд", - сказал Хрюнов.
"Но ведь, помимо того, что одна судья отдала победу Альваресу, был же еще судья, который дал ничью. То есть явно все шло по какому-то неизвестно кем написанному сценарию. Вряд ли сами Головкин и Альварес были в это вовлечены. Это очень сложная кухня. Оба боксера провели очень красивый бой, им за это большое спасибо", - добавил собеседник агентства.
По мнению эксперта, бой получился интересным, хотя не таким насыщенным, как он ожидал. "Думаю, мы посмотрели большой бой. Немного Головкину не хватило в конце, а иначе нечего было бы обсуждать. Есть вопросы у меня к Геннадию с технической точки зрения. Альварес отработал на максимуме, а Геннадий, видимо, где-то недоработал, чтобы эта победа стала убедительной. Думал, что бой будет насыщеннее", - сообщил Хрюнов.
Он также посоветовал провести бой-реванш в Казахстане. "Болельщикам советую попросить провести реванш в Казахстане, чтобы не было таких вопросов. Головкин сохранил свои пояса, поэтому, думаю, нас ждет еще много интересных боев с его участием", - считает Хрюнов.