"Канело" проиграл бы Джейкобсу, а Головкин нокаутировал бы Чавеса-младшего - Абель Санчес

Ранее Альварес заявлял, что GGG проиграл Джейкобсу.
Вчера 16:08
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Головкин и Санчес. Фото с сайта eephusmag.com
Тренер Абель Санчес считает, что его казахстанский подопечный Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) победил бы мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (50-3-1, 32 КО), а вот Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) проиграл бы американцу Дэниэлу Джейкобсу (32-2, 29 КО).
В марте Головкин решением судей выиграл у Джейкобса, а в мае Альварес также по очкам победил Чавеса.
Ранее Альварес заявлял, что, по его мнению, Головкин проиграл Джейкобсу.
"Если бы в ту ночь с Джейкобсом дрался Альварес, то все вышло бы иначе. Если бы они поменялись соперниками, то Головкин нокаутировал бы Чавеса-младшего, а Альварес проиграл бы Джейкобсу", - цитирует Санчеса "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Отметим, что в следующем бою Головкин встретится с Альваресом. Поединок пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, подробнее об этом читайте здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес
В марте Головкин решением судей выиграл у Джейкобса, а в мае Альварес также по очкам победил Чавеса.
Ранее Альварес заявлял, что, по его мнению, Головкин проиграл Джейкобсу.
"Если бы в ту ночь с Джейкобсом дрался Альварес, то все вышло бы иначе. Если бы они поменялись соперниками, то Головкин нокаутировал бы Чавеса-младшего, а Альварес проиграл бы Джейкобсу", - цитирует Санчеса "Чемпионат" со ссылкой на BoxingScene.
Отметим, что в следующем бою Головкин встретится с Альваресом. Поединок пройдет в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, подробнее об этом читайте здесь.
Все новости о бое Головкин - Альварес