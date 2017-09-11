"Болеть я буду за Гену, он мой друг. Однако Альварес тоже не с улицы пришел". Мурат Гассиев сделал прогноз на бой

Гассиев и Головкин тренируются в одном тренировочном зале в Big Bear.
Ссылки по теме:
- Где посмотреть бой Головкин - "Канело" Альварес
- Битва футболок, или как команда Головкина потроллила "Канело" перед боем в Лас-Вегасе
- Стало известно точное время начала боя Головкин - "Канело" Альварес
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев в интервью Fightspace сделал прогноз на бой мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина, владеющего титулами WBA (Super), WBC, IBF и IBО в среднем весе.
- До сих пор не могу поверить, что Гена будет встречаться с Альваресом, потому что несколько лет были одни разговоры. Сейчас вроде все состоится. Мысли положительные. Наверное, это самый ожидаемый из боев последних лет. В подготовке ничего не меняется. Все так же серьезно, усердно проводит спарринги, пашет. Здесь такая обстановка. Здесь нет такого, что нужно что-то менять. Ко всем соперникам нужно готовиться одинаково, просто меняешь спарринг партнеров. Готовиться нужно серьезно, настраиваться. Вот и все, - отметил Гассиев.
- Как думаешь, как закончится этот бой?
- Болеть я буду за Гену. Он мой друг. Однако Альварес тоже не с улицы пришел. Он не подарок. Очень сильный боксер. Здесь шансы на победу можно расценить как 50 на 50. Но я желаю победы Гене.
- Бой ожидается конкурентный
- Очень конкурентный. Очень зрелищный бой. Возможно, в центре ринга будут стоять и драться. Мы увидим настоящий мексиканский бокс.
Стало известно точное время начала боя Головкин - "Канело" Альварес
Битва футболок, или как команда Головкина потроллила "Канело" перед боем в Лас-Вегасе
Напомним, что поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье. О том, во сколько и где посмотреть прямую трансляцию этого вечера бокса, можно узнать здесь. А с точным временем начала боя можно ознакомиться в этой новости.