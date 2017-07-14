Мигель Берчельт провел успешную защиту титула в поединке с Такаши Миуру

Это был 32-й бой мексиканского боксера на профессиональном ринге.
Сегодня 11:26
Ссылки по теме:
- Омар Фигероа за три раунда расправился с Робертом Герреро
- Оказавшийся в начале боя в нокдауне Салливан Баррера победил Джо Смита-младшего
- Golden Boy Promotions может заключить контракт с непобежденным казахстанским боксером
Фото с твиттера
В США чемпион мира по версии WBC в первом легком весе 25-летний мексиканец Мигель Берчельт провел первую защиту титула против бывшего обладателя этого пояса японца Такаши Миуры, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок продлился все 12 раундов, на протяжении которых Берчельт выглядел лучше Миуры, уступавшего мексиканцу, прежде всего, в точности ударов. Сей факт не остался незамеченным судьями, которые отдали предпочтение Мигелю: 116-111, 119-108 и 120-109.
Мигель Берчельт - мексиканский боксер-профессионал, выступающий во второй полулегкой весовой категории. Чемпион мира по версии WBC (2017- н.в.) и временный чемпион мира по версии WBO (2016 - н.в.) во втором полулегком весе. В пассиве имеет одно поражение. На ринге провел 32 боя (31 победа).
Такаши Миура потерпел третье поражение в карьере. На его счету 36 боев (31 победа, две ничьих).
Поединок продлился все 12 раундов, на протяжении которых Берчельт выглядел лучше Миуры, уступавшего мексиканцу, прежде всего, в точности ударов. Сей факт не остался незамеченным судьями, которые отдали предпочтение Мигелю: 116-111, 119-108 и 120-109.
Мигель Берчельт - мексиканский боксер-профессионал, выступающий во второй полулегкой весовой категории. Чемпион мира по версии WBC (2017- н.в.) и временный чемпион мира по версии WBO (2016 - н.в.) во втором полулегком весе. В пассиве имеет одно поражение. На ринге провел 32 боя (31 победа).
Такаши Миура потерпел третье поражение в карьере. На его счету 36 боев (31 победа, две ничьих).