Крис Юбенк-младший в одностороннем поединке победил Артура Абрахама

Этим самым он защитил титул чемпиона мира по версии IBO.
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Крис Юбенк-младший. Фото Getty Images
В главном событии вечера бокса в Лондоне британец Крис Юбенк-младший (25-1, 19 КО) отпраздновал победу над ветераном из Германии Артуром Абрахамом (46-6, 30 КО) и стал обладателем последней путевки в турнир суперсредневесов Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series, WBSS), а также защитил титул чемпиона мира по версии IBO, сообщает vRINGe.com.
Начав поединок с оглядкой на тылы, Юбенк-младший с каждым последующим раундом все больше утверждался в ринге на фоне предсказуемо пассивного оппонента. Прекрасно отработав в атаке (удары в обход блока, целые серии из апперкотов, комбинации ударов по туловищу), Крис не смог отказаться от традиционных элементов шоу - загонял себя в угол ринга, бравировал неуязвимостью, поворачивался спиной к оппоненту, паясничал.
Артур Абрахам впечатлил же только крепостью своего подбородка.
По итогу одностороннего поединка судьи вынесли следующий вердикт: 118:109, 118:109 и 120:108 в пользу действующего чемпиона.
Соперником по 1/4 финала в WBSS у Криса Юбенка-младшего будет турецкий проспект Авни Йылдырым (16-0, 10 КО).
Начав поединок с оглядкой на тылы, Юбенк-младший с каждым последующим раундом все больше утверждался в ринге на фоне предсказуемо пассивного оппонента. Прекрасно отработав в атаке (удары в обход блока, целые серии из апперкотов, комбинации ударов по туловищу), Крис не смог отказаться от традиционных элементов шоу - загонял себя в угол ринга, бравировал неуязвимостью, поворачивался спиной к оппоненту, паясничал.
Артур Абрахам впечатлил же только крепостью своего подбородка.
По итогу одностороннего поединка судьи вынесли следующий вердикт: 118:109, 118:109 и 120:108 в пользу действующего чемпиона.
Соперником по 1/4 финала в WBSS у Криса Юбенка-младшего будет турецкий проспект Авни Йылдырым (16-0, 10 КО).