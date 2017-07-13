Геннадий Головкин провел дуэль взглядов со своим парикмахером

Мужчина не выдержал взгляд звезды бокса.
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Фото instagram.com/fernz_barbershop/
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) провел шуточную дуэль взглядов со своим парикмахером, сообщают Vesti.kz.
Специалист сам попросил звезду бокса об этом, однако не смог выдержать даже шутливо-агрессивный взгляд GGG.
Головкин в эти дни находится в Калифорнии, где в лагере своего тренера Абеля Санчеса под названием Big Bear начал подготовку к поединку с "Канело".
Напомним, бой Головкин - "Канело" пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile, все билеты уже распроданы. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.