Стали известны дата и место проведения боя за звание претендента на титул Головкина

Этот поединок санкционировала IBF.
Сегодня 09:37
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Стали известны дата и место проведения боя, в котором определится претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, принадлежащий казахстанцу Геннадию Головкину.
Как сообщает boxing-mma.com, элиминаторный поединок состоится 25 августа в Майами (США) на арене Buffalo Run Casino. За звание претендента поборются непобежденный украинец Сергей Деревянченко и Туреано Джонсон с Багамских островов.
31-летний Сергей Деревянченко дебютировал в профи летом 2014 года и с тех пор провел десять поединков, во всех одержав победы. Восемь раз он завершал бой досрочно. В рейтинге боксеров среднего веса занимает шестое место.
33-летний Джонсон в профи с 2010 года, он провел 21 бой, в которых одержал 20 побед при одном поражении. В рейтинге занимает 24-е место.
Напомним, Деревянченко известен казахстанским болельщикам по выступлению за боксерский клуб "Астана Арланс", с которым он становился чемпионом Всемирной серии бокса.
Как сообщает boxing-mma.com, элиминаторный поединок состоится 25 августа в Майами (США) на арене Buffalo Run Casino. За звание претендента поборются непобежденный украинец Сергей Деревянченко и Туреано Джонсон с Багамских островов.
31-летний Сергей Деревянченко дебютировал в профи летом 2014 года и с тех пор провел десять поединков, во всех одержав победы. Восемь раз он завершал бой досрочно. В рейтинге боксеров среднего веса занимает шестое место.
33-летний Джонсон в профи с 2010 года, он провел 21 бой, в которых одержал 20 побед при одном поражении. В рейтинге занимает 24-е место.
Напомним, Деревянченко известен казахстанским болельщикам по выступлению за боксерский клуб "Астана Арланс", с которым он становился чемпионом Всемирной серии бокса.