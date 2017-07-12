Реванш Кличко с Джошуа может пройти на одной арене с боями Головкина и Мейвезера

В первом бою на "Уэмбли" британец нокаутировал украинца в 11-м раунде.
Сегодня 08:39
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Фото с сайта boxingscene.com
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа - Эдди Хирн заявил, что он продолжает изучать варианты для места проведения потенциального реванша между своим клиентом и украинцем Владимиром Кличко.
Их второй поединок может состояться в Лас-Вегасе, а в числе желающих принять его две площадки - MGM Grand и T-Mobile Arena. По сведениям источников, промоутер рассматривает две даты - 11 и 18 ноября.
"Мы встретились с Ричардом Штурмом и хозяевами арены MGM Grand в Лас-Вегасе, а также провели экскурсию по T-Mobile Arena. Это было поистине впечатляюще. Интерес к данному событию с обеих сторон действительно очень велик. Думаю, уже на следующей неделе мы узнаем - станет ли поединок реальностью", - сказал Хирн в беседе со Sky Sports.
Первый бой состоялся 29 апреля этого года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Тогда Джошуа нокаутировал Кличко в 11-м раунде. Согласно условиям контракта, украинец имел право на реванш в случае поражения. Однако сам боксер еще не подтвердил свое намерение продолжить спортивную карьеру.
Отметим, что арена T-Mobile, способная вместить до 20 тысяч зрителей, 26 августа примет поединок американца Флойда Мейвезера-младшего с ирландским ММА-бойцом Конором МакГрегром. На этой же площадке 16 сентября состоится боксерский бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
Их второй поединок может состояться в Лас-Вегасе, а в числе желающих принять его две площадки - MGM Grand и T-Mobile Arena. По сведениям источников, промоутер рассматривает две даты - 11 и 18 ноября.
"Мы встретились с Ричардом Штурмом и хозяевами арены MGM Grand в Лас-Вегасе, а также провели экскурсию по T-Mobile Arena. Это было поистине впечатляюще. Интерес к данному событию с обеих сторон действительно очень велик. Думаю, уже на следующей неделе мы узнаем - станет ли поединок реальностью", - сказал Хирн в беседе со Sky Sports.
Первый бой состоялся 29 апреля этого года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Тогда Джошуа нокаутировал Кличко в 11-м раунде. Согласно условиям контракта, украинец имел право на реванш в случае поражения. Однако сам боксер еще не подтвердил свое намерение продолжить спортивную карьеру.
Отметим, что арена T-Mobile, способная вместить до 20 тысяч зрителей, 26 августа примет поединок американца Флойда Мейвезера-младшего с ирландским ММА-бойцом Конором МакГрегром. На этой же площадке 16 сентября состоится боксерский бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.