Девушка "Канело" пообещала на месяц отказаться от секса ради его победы над Головкиным

Обещание она дала на видео.
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Шеннон де Лима. Фото с официальной страницы Instagram
Венесуэльская модель Шеннон де Лима пообещала целый месяц не заниматься сексом с мексиканским боксером Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО) ради его победы в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО). Об этом сообщает GloboVision.com.
На прошлой неделе Лима побывала на вручении Premios Juventud (Награда молодым), которую проводит телеканал Univision и которой награждаются лучшие латиноамериканцы в области кино, музыки, спорта, моды и поп-культуры.
Ведущий Univision Рауль де Молина на ковровой дорожке обратился к Лиме: "Пожалуйста, позаботься о "Канело"! Обещаешь мне, что у вас не будет интимной близости как минимум месяц перед боем? Это нужно для победы!". На это модель с улыбкой ответила: "Ничего страшного. Я обещаю и позабочусь об этом".
Как отмечает GloboVision.com, многие спортсмены в период подготовки исключают из своей жизни жизни алкоголь, поздние отходы ко сну и секс. В то же время фанаты "Канело" опасаются, что роман с Лимой может помешать подготовке к бою Головкиным, и через соцсети советуют ему заниматься боксом, а не личной жизнью.
29-летняя Лима и 26-летний Альварес объявили о романе в июне, появившись вместе на пресс-туре к его бою с Головкиным. Ранее Лима была замужем за певцом и актером Марком Энтони, который начал отношения с ней спустя пять месяцев после развода с Дженнифер Лопес.
Фото с сайта Terra.cl (1-4) и со страницы Лима в Instagram
Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Нью-Йорке. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. В этом бою Головкин будет защищать три из четырех титулов чемпиона мира - WBA (Super), IBF и IBO.
Все новости о бое Головкин - Альварес
На прошлой неделе Лима побывала на вручении Premios Juventud (Награда молодым), которую проводит телеканал Univision и которой награждаются лучшие латиноамериканцы в области кино, музыки, спорта, моды и поп-культуры.
Ведущий Univision Рауль де Молина на ковровой дорожке обратился к Лиме: "Пожалуйста, позаботься о "Канело"! Обещаешь мне, что у вас не будет интимной близости как минимум месяц перед боем? Это нужно для победы!". На это модель с улыбкой ответила: "Ничего страшного. Я обещаю и позабочусь об этом".
Как отмечает GloboVision.com, многие спортсмены в период подготовки исключают из своей жизни жизни алкоголь, поздние отходы ко сну и секс. В то же время фанаты "Канело" опасаются, что роман с Лимой может помешать подготовке к бою Головкиным, и через соцсети советуют ему заниматься боксом, а не личной жизнью.
29-летняя Лима и 26-летний Альварес объявили о романе в июне, появившись вместе на пресс-туре к его бою с Головкиным. Ранее Лима была замужем за певцом и актером Марком Энтони, который начал отношения с ней спустя пять месяцев после развода с Дженнифер Лопес.
Фото с сайта Terra.cl (1-4) и со страницы Лима в Instagram
Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Нью-Йорке. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. В этом бою Головкин будет защищать три из четырех титулов чемпиона мира - WBA (Super), IBF и IBO.
Все новости о бое Головкин - Альварес