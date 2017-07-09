Девушка "Канело" пообещала на месяц отказаться от секса ради его победы над Головкиным

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 1:1
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 17:00
Мугуруса-Бланко Кузнецова 18:00
Конта Халеп 20:30
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 17:00
Мугуруса-Бланко Кузнецова 18:00
Конта Халеп 20:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Девушка "Канело" пообещала на месяц отказаться от секса ради его победы над Головкиным

Обещание она дала на видео.

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10 Комментариев
Шеннон де Лима. Фото с официальной страницы Instagram
Шеннон де Лима. Фото с официальной страницы Instagram
Венесуэльская модель Шеннон де Лима пообещала целый месяц не заниматься сексом с мексиканским боксером Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО) ради его победы в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО). Об этом сообщает GloboVision.com.

На прошлой неделе Лима побывала на вручении Premios Juventud (Награда молодым), которую проводит телеканал Univision и которой награждаются лучшие латиноамериканцы в области кино, музыки, спорта, моды и поп-культуры. 

Ведущий Univision Рауль де Молина на ковровой дорожке обратился к Лиме: "Пожалуйста, позаботься о "Канело"! Обещаешь мне, что у вас не будет интимной близости как минимум месяц перед боем? Это нужно для победы!". На это модель с улыбкой ответила: "Ничего страшного. Я обещаю и позабочусь об этом".

Как отмечает GloboVision.com, многие спортсмены в период подготовки исключают из своей жизни жизни алкоголь, поздние отходы ко сну и секс. В то же время фанаты "Канело" опасаются, что роман с Лимой может помешать подготовке к бою Головкиным, и через соцсети советуют ему заниматься боксом, а не личной жизнью. 


29-летняя Лима и 26-летний Альварес объявили о романе в июне, появившись вместе на пресс-туре к его бою с Головкиным. Ранее Лима была замужем за певцом и актером Марком Энтони, который начал отношения с ней спустя пять месяцев после развода с Дженнифер Лопес.





 



Публикация от SHANNON DE LIMA || OFICIAL (@shadelima)










Фото с сайта Terra.cl (1-4) и со страницы Лима в Instagram 

Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Нью-Йорке. В США поединок покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. В этом бою Головкин будет защищать три из четырех титулов чемпиона мира - WBA (Super), IBF и IBO. 

Все новости о бое Головкин - Альварес
  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Григорий Краснощеков Сегодня 14:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1202
Вряд ли Пахарито сумеет воздержаться, чтобы не перепахать эту борозду
Ответить 2
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 14:13
Статус: МСМК
Рейтинг: 839
Дорогая Шеннон не глупи,возможно ты пожалеешь о своём воздержании !
Ответить 2
 
Сервис фото Сегодня 15:04
Статус: Профи
Рейтинг: 326
Жумабай Санкубаев,Значит у нее еще кто-то есть,а Алварес натрет на руках мозоли...
Ответить 1
 
ARYSTAN Сегодня 14:48
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2386
не сдерживайте себя совокупляйтесь почаще
Ответить 2
 
Есен Мусаулы Сегодня 14:48
Статус: Зритель
Рейтинг: 9
Туф ширкин сол кезде баратын тек
Ответить 1
 
абЛОМофф ! Сегодня 14:58
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
......
Ответить 1
 
Ермек Ауелбеков Сегодня 15:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 106
Тоже мне новасть. Соныда жазатын нарсе мекен.
Ответить 0
 
Али Жаксылыков Сегодня 15:22
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
На сторонке почпокаются.обманывая друг друга.
Ответить 0
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 15:24
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1373
У неё не должно быть проблем с партнёрам на счёт секса, если не Саул всё равно запасе кто то есть.
Ответить 0
 
Darkhan Сегодня 15:39
Статус: Профи
Рейтинг: 499
Гена учись
Ответить 0
 