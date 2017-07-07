"Ты примешь вызов или боишься?". Футболист сборной Мексики предложил "Канело" бой в Лас-Вегасе

В этом городе Альварес проведет поединок с Геннадием Головкиным.
Сегодня 19:50
Ссылки по теме:
- В бою с Альваресом Головкин удивит тех, кто считает, что он на закате карьеры - Санчес
- Альварес рассказал о разнице между Головкиным и другими боксерами
- На бой Головкин - Альварес распроданы все билеты
Сауль "Канело Альварес. Фото с сайта Marca.com
Андреас Гуадрадо. Скриншот Record.mx
Капитан сборной Мексики по футболу Андреас Гуардадо предложил боксеру Саулю "Канело" Альваресу (49-1-1, 34 КО) провести бой в Лас-Вегасе, передает корреспондент Vesti.kz.
На этой неделе полузащитник перешел из голландского ПСВ в "Бетис". Испанский клуб представил Гуардадо в боксерской амуниции, опубликовав специальный проморолик на официальных страницах в соцсетях.
Затем "Бетиса" выпустил уже обращение самого Куадрадо, который со смехом обратился к Альваресу: "Канело", ты увидел мою технику. В общем, я бросаю вызов и готов провести с тобой бой в Лас-Вегасе".
"Привет, "Канело". Вы видели, как боксирует Гуадрадо. Примите его вызов?" - обратился "Бетис" к боксеру.
Ответа от "Канело" получить не удалось, зато сам Гуадрадо отправил боксеру твит с ироничным смайликом: "Я надеюсь, что ты ответишь в ближайшее время. Или боишься?".
30-летний Гуадрадо до "Бетиса" и ПСВ выступал за испанские "Валенсию" и "Депортиво", немецкий "Байер" и родной "Атлас". В сборной Мексики он провел 139 матчей, что является пятым результатом в ее истории.
Следующий бой Альварес проведет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, а его соперником станет казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО). На кону в поединке будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF и IBO, которыми владеет GGG.
На этой неделе полузащитник перешел из голландского ПСВ в "Бетис". Испанский клуб представил Гуардадо в боксерской амуниции, опубликовав специальный проморолик на официальных страницах в соцсетях.
Затем "Бетиса" выпустил уже обращение самого Куадрадо, который со смехом обратился к Альваресу: "Канело", ты увидел мою технику. В общем, я бросаю вызов и готов провести с тобой бой в Лас-Вегасе".
"Привет, "Канело". Вы видели, как боксирует Гуадрадо. Примите его вызов?" - обратился "Бетис" к боксеру.
Ответа от "Канело" получить не удалось, зато сам Гуадрадо отправил боксеру твит с ироничным смайликом: "Я надеюсь, что ты ответишь в ближайшее время. Или боишься?".
7 июля 2017 г.
¡Hola, @Canelo! ¿Viste cómo boxea @AGuardado18?— Real Betis Balompié (@RealBetis) 7 июля 2017 г.
¿Aceptas el reto? pic.twitter.com/MRNguLuUWj
Espero respuesta pronto @Canelo... O me tienes miedo???— Andrés Guardado (@AGuardado18) 7 июля 2017 г.
30-летний Гуадрадо до "Бетиса" и ПСВ выступал за испанские "Валенсию" и "Депортиво", немецкий "Байер" и родной "Атлас". В сборной Мексики он провел 139 матчей, что является пятым результатом в ее истории.
Следующий бой Альварес проведет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, а его соперником станет казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО). На кону в поединке будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF и IBO, которыми владеет GGG.