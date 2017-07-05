Фируза Шарипова приняла участие в фотосессии для мужского календаря

Съемки состоялись в натуральных условиях.
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Казахстанская девушка-боксер Фируза Шарипова посетила Алматы, где главной целью визита стало участие в тематической фотосессии для мужского календаря от букмеккерской компании Tennisi.kz. Как проходили съемки, а также несколько фотографий спортсменки в образе - в материале Vesti.kz.
Яркий и волнующий "состав" календаря будет основан на 12 самых красивых спортсменках. По задумке создателей, каждая из них представит разные виды спорта. Причем условия каждой съемки и антураж будут отличаться друг от друга.
Фотосет с участием Фирузы Шариповой состоялся на фоне красочного и сочного пейзажа Иле-Алатауского национального природного парка, где в качестве перспективы выступили алматинские горы. Спортсменке же предстояло передать не только то, что бокс - увлечение не для слабых, но и продемонстрировать свою женственность.
Фото Vesti.kz. Роман Кушпелев©