Пакьяо хочет провести реванш с Хорном на Филиппинах

Боксер назвал рефери неопытным.
Ссылки по теме:
Мэнни Пакьяо заявил о желании провести реванш против Джеффа Хорна на Филиппинах, сообщает sports.ru.
«Это [спорное решение судей] – часть игры. Я уважаю решение судей. Абсолютно точно, я хочу реванш. Пункт об этом есть в нашем контракте. И было бы лучше провести второй бой на Филиппинах.
Было очень много столкновений головами, захватов шеи и ударов локтями, потому что рефери вообще ничего с этим не делал. Рефери казался неопытным. Он не снимал очков - не знаю, было ли это намеренным или нет. Он только делал предупреждения.
Габариты и ударная мощь Хорна не были проблемой. Я блокировал его удары. Проблемой были его удары локтями и столкновения головами", - сказал Пакьяо.
Напомним, 2 июля в Брисбине австралиец совершил апсет, победив филиппинца единогласным решением судей со счетом 117-111, 115-113, 115-113. Часть боксерской общественности сочла его довольно спорным.