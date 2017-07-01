Сондерс может провести бой 16 сентября против экс-соперника Головкина

До официального объявления оппонента чемпиона WBO остается совсем немного.
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Следующим соперником чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) может стать пятый номер рейтинга Всемирной боксерской организации Вилли Монро-младший (21-2, 6 KO), сообщает Boxingnews24.com.
Ожидается, что имя своего следующего оппонента, бой с которым состоится 16 сентября в Лондоне, Сондерс назовет 4 июля. И Монро считается самым вероятным вариантом.
При этом готовность драться с чемпионом WBO выразил канадец Давид Лемье (38-3, 33 КО). Многие болельщики хотели бы видеть поединок Сондерса с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО). Но оба боксера были бы непростой оппозицией для британца. Тогда как Монро не является хорошим панчером, что дает Сондерсу более реальный шанс одержать победу и удержать титул. Обладая хорошей скоростью рук, защитой и общими боксерским навыками, Монро, тем не менее, не может сильно ударить. Что на руку Сондерсу, который последние три года демонстрирует в ринге, что быстро выдыхается. Британцу важно завершить бой досрочно, так как он может не продержаться 12 раундов.
Отвечая же на заявления тех, кто считает, что Сондерс побьет его, Монро заявляет: "Есть только один способ узнать это. Я не могу дождаться, чтобы приехать в Великобританию".
Но едва ли Монро сможет на что-то претендовать, если Сондерс будет в хорошей форме и высоко мотивирован.
Напомним, Сондерс должен был провести защиту титула 8 июня, но его грузинский соперник Автандил Хурцидзе (33-2-2, 22 КО) был арестован в США за связь с мафией из уроженцев бывшего СССР.
Британец стал обладателем пояса WBO в декабре 2015 года, отобрав его у ирландца Энди Ли (35-3-1, 24 КО). В течение года Сондерс не мог провести защиту титула из-за травм. Он вернулся на ринг в декабре 2016-го, победив в 12-раундовом поединке единогласным решением судей россиянина Артура Акавова (17-2, 7 КО). При этом многие болельщики были уверены, что Сондерс победил только благодаря тому, что бой проходил в Великобритании.
Титул WBO, которым владеет Сондерс, единственный, которого не хватает чемпиону WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО) до звания абсолютного чемпиона мира. Стороны вели переговоры в 2016 и 2017 годах, но в обоих случаях не смогли прийти к согласию.
При этом Монро-младший встречался с Головкиным в мае 2015 года и проиграл техническим нокаутом в шестом раунде. Американец два раза побывал в нокдауне во втором раунде и один раз в шестом. Это поражение стало для него вторым в карьере. После этого Монро-младший одержал две победы над своими соотечественниками Джоном Томпсоном (17-3, 6 КО) и Габриэлем Росадо (23-11, 13 КО)