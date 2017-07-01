Сондерс может провести бой 16 сентября против экс-соперника Головкина

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
БИИК-Казыгурт ОДЮСШ № 2 3:0 ТП
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия (U-16) Казахстан (U-17) 0:6
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 3:0
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
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Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 0:1
Спорт Вьетнам Алтай 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 18:00
Путинцева Севастова 22:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 21:00
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 0:1
Спорт Вьетнам Алтай 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 18:00
Путинцева Севастова 22:00
Кукушкин Даниэль 16:00
Хань Дияс 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 21:00
Мертенс Попко 15:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Иртыш Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Сондерс может провести бой 16 сентября против экс-соперника Головкина

До официального объявления оппонента чемпиона WBO остается совсем немного.

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4 Комментария
Билли Джо Сондерс (слева). Фото с сайта fightnewsasia.com
Билли Джо Сондерс (слева). Фото с сайта fightnewsasia.com

Следующим соперником чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) может стать пятый номер рейтинга Всемирной боксерской организации Вилли Монро-младший (21-2, 6 KO), сообщает Boxingnews24.com.

Ожидается, что имя своего следующего оппонента, бой с которым состоится 16 сентября в Лондоне, Сондерс назовет 4 июля. И Монро  считается самым вероятным вариантом.

При этом готовность драться с чемпионом WBO выразил канадец Давид Лемье (38-3, 33 КО). Многие болельщики хотели бы видеть поединок Сондерса с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО). Но оба боксера были бы непростой оппозицией для британца. Тогда как Монро не является хорошим панчером, что дает Сондерсу более реальный шанс одержать победу и удержать титул. Обладая хорошей скоростью рук, защитой и общими боксерским навыками, Монро, тем не менее, не может сильно ударить. Что на руку Сондерсу, который последние три года демонстрирует в ринге, что быстро выдыхается. Британцу важно завершить бой досрочно, так как он может не продержаться 12 раундов.

Отвечая же на заявления тех, кто считает, что Сондерс побьет его, Монро заявляет: "Есть только один способ узнать это. Я не могу дождаться, чтобы приехать в Великобританию".

Но едва ли Монро сможет на что-то претендовать, если Сондерс будет в хорошей форме и высоко мотивирован.

Напомним, Сондерс должен был провести защиту титула 8 июня, но его грузинский соперник Автандил Хурцидзе (33-2-2, 22 КО) был арестован в США за связь с мафией из уроженцев бывшего СССР. 

Британец стал обладателем пояса WBO в декабре 2015 года, отобрав его у ирландца Энди Ли (35-3-1, 24 КО). В течение года Сондерс не мог провести защиту титула из-за травм. Он вернулся на ринг в декабре 2016-го, победив в 12-раундовом поединке единогласным решением судей россиянина Артура Акавова (17-2, 7 КО). При этом многие болельщики были уверены, что Сондерс победил только благодаря тому, что бой проходил в Великобритании. 

Титул WBO, которым владеет Сондерс, единственный, которого не хватает чемпиону WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО) до звания абсолютного чемпиона мира. Стороны вели переговоры в 2016 и 2017 годах, но в обоих случаях не смогли прийти к согласию.

При этом Монро-младший встречался с Головкиным в мае 2015 года и проиграл техническим нокаутом в шестом раунде. Американец два раза побывал в нокдауне во втором раунде и один раз в шестом. Это поражение стало для него вторым в карьере. После этого Монро-младший одержал две победы над своими соотечественниками Джоном Томпсоном (17-3, 6 КО) и Габриэлем Росадо (23-11, 13 КО)

  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Григорий Краснощеков Сегодня 16:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1169
С Монро будет интересно - кто кого перепляшет, а с Лемье, и тем более м Джейкобсом цыггану не светит, отправят его спать эти ребята
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Жумабай Санкубаев Сегодня 16:53
Статус: МСМК
Рейтинг: 774
Финты Цыгана продолжаются .так можно долго дурачить народ!
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Занга Semey Сегодня 16:55
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2019
Бой с Монро покажет уровень Сондерса! )))
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WBOKING Сегодня 17:05
Статус: Профи
Рейтинг: 446
And still
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