У меня будет долгий разговор с Пакьяо на счет его будущего в боксе - Фредди Роуч

Филиппинец проиграл Джеффу Хорну и потерял титул чемпиона мира.
Вчера 23:55
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Фото с сайта boxingscene.com
Фредди Роуч, наставник экс-чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), прокомментировал поражение своего подопечного в бою против австралийца Джеффа Хорна (17-0-1, 11 КО).
"У меня будет долгий разговор с Пакьяо на счет его будущего в боксе. Вероятно, что совмещать бокс и политическую деятельность сложно для него. У нас было недостаточно времени в тренировочном лагере.
Я хочу поговорить с ним и узнать, как он себя чувствует. Он не выглядел плохо в сегодняшнем бою. В некоторых раундах он смотрелся очень хорошо, но он не делал в полной мере то, что я от него требовал.
Думаю, это был близкий бой. Мэнни мог нокаутировать его в девятом раунде. Я надеялся, что ему удастся нанести еще несколько ударов, чтобы завершить поединок досрочно, но он не смог этого сделать", - цитирует Роуча BoxingScene.com.
Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 2 июля, в Брисбене (Австралия). Боксеры провели на ринге 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Хорну - 117-111, 115-113, 115-113.
Таким образом, Пакьяо потерял чемпионский титул, который он завоевал в ноябре 2016 года. Для 38-летнего филиппинца это поражение стало седьмым в карьере. При этом он одержал 59 побед (38 - нокаутом), еще два поединка с его участием завершились вничью. 29-летний Хорн имеет в своем активе 17 побед (11 - нокаутом) и одну ничью.
"У меня будет долгий разговор с Пакьяо на счет его будущего в боксе. Вероятно, что совмещать бокс и политическую деятельность сложно для него. У нас было недостаточно времени в тренировочном лагере.
Я хочу поговорить с ним и узнать, как он себя чувствует. Он не выглядел плохо в сегодняшнем бою. В некоторых раундах он смотрелся очень хорошо, но он не делал в полной мере то, что я от него требовал.
Думаю, это был близкий бой. Мэнни мог нокаутировать его в девятом раунде. Я надеялся, что ему удастся нанести еще несколько ударов, чтобы завершить поединок досрочно, но он не смог этого сделать", - цитирует Роуча BoxingScene.com.
Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 2 июля, в Брисбене (Австралия). Боксеры провели на ринге 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Хорну - 117-111, 115-113, 115-113.
Таким образом, Пакьяо потерял чемпионский титул, который он завоевал в ноябре 2016 года. Для 38-летнего филиппинца это поражение стало седьмым в карьере. При этом он одержал 59 побед (38 - нокаутом), еще два поединка с его участием завершились вничью. 29-летний Хорн имеет в своем активе 17 побед (11 - нокаутом) и одну ничью.