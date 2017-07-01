У меня будет долгий разговор с Пакьяо на счет его будущего в боксе - Фредди Роуч

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
БИИК-Казыгурт ОДЮСШ № 2 3:0 ТП
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 1:2
Футбол. Лига Европы 2017/18
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия (U-16) Казахстан (U-17) 0:6
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 4:1
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 3:0
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 16:30
Спорт Вьетнам Алтай 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 18:00
Путинцева Севастова 22:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 21:00
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Чили Германия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 16:30
Спорт Вьетнам Алтай 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 18:00
Путинцева Севастова 22:00
Кукушкин Даниэль 16:00
Хань Дияс 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 21:00
Мертенс Попко 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

У меня будет долгий разговор с Пакьяо на счет его будущего в боксе - Фредди Роуч

Филиппинец проиграл Джеффу Хорну и потерял титул чемпиона мира.

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Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Фредди Роуч, наставник экс-чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), прокомментировал поражение своего подопечного в бою против австралийца Джеффа Хорна (17-0-1, 11 КО).

"У меня будет долгий разговор с Пакьяо на счет его будущего в боксе. Вероятно, что совмещать бокс и политическую деятельность сложно для него. У нас было недостаточно времени в тренировочном лагере.

Я хочу поговорить с ним и узнать, как он себя чувствует. Он не выглядел плохо в сегодняшнем бою. В некоторых раундах он смотрелся очень хорошо, но он не делал в полной мере то, что я от него требовал.

Думаю, это был близкий бой. Мэнни мог нокаутировать его в девятом раунде. Я надеялся, что ему удастся нанести еще несколько ударов, чтобы завершить поединок досрочно, но он не смог этого сделать", - цитирует Роуча BoxingScene.com.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 2 июля, в Брисбене (Австралия). Боксеры  провели на ринге 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Хорну - 117-111, 115-113, 115-113.

Таким образом, Пакьяо потерял чемпионский титул, который он завоевал в ноябре 2016 года.  Для 38-летнего филиппинца это поражение стало седьмым в карьере. При этом он одержал 59 побед (38 - нокаутом), еще два поединка с его участием завершились вничью. 29-летний Хорн имеет в своем активе 17 побед (11 - нокаутом) и одну ничью. 
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