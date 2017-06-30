Александр Поветкин не смог нокаутировать украинского боксера с травмой шеи в Москве

Рефери уговорил украинца продолжить бой после защемления в первом раунде.
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Российский супертяжеловес Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко в главном бою вечера бокса в Москве, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок продлился все положенные 12 раундов. По их итогам все судьи отдали победу Поветкину - 120-109, 120-108, 120-108.
В первом раунде Поветкин ударил Руденко по затылку, а тот пожаловался на защемление в шее и отказался боксировать дальше. Рефери даже крикнул кому-то на судейском столике об отказе, но затем уговорил украинца боксировать дальше. При этом совещания между организаторами, Руденко и его командой на тот момент продлились даже дольше, чем сам бой.
В дальнейшем именно Поветкин владел преимуществом, но самые опасные удары он нанес лишь в заключительном раунде. Несколько опасных атак провел и Руденко, но большую часть боя он был вынужден обороняться.
Для 37-летнего Поветкина эта победа стала 32-й в карьере (23 нокаутом) - также у него есть одно поражение. 33-летний Руденко потерпел третье поражение (все по очкам) - кроме того, в его активе 31 победа (19 нокаутом).
Благодаря этой победе, Поветкин завоевал второстепенные пояса WBO Intercontinental и WBA Continental, что позволит ему вернуться в рейтинги этих организаций после допинговых скандалов.
В 2016 году Поветкин дважды провалил допинг-тесты. В мае в его пробе был обнаружен мельдоний, а в ноябре и декабре - остарин. Первый проваленный допинг-тест привел к переносу боя против американца Деонтея Уайлдера (38-0, 37 KO), который в итоге не состоялся, а второй - к отмене поединка с канадцем Бермейном Стиверном (25-2-1, 21 КО).
По делу о мельдонии Поветкин был оправдан, но из-за остарина WBC, WBA, WBO и IBF исключили его из рейтингов. В итоге WBA и WBO дали шанс на возвращение, а IBF и WBC пока нет. При этом IBO оказалась единственной международной федерацией, которая никак не отреагировала на допинговые провалы Поветкина. Кроме того, WBC обязала его заплатить штраф в 250 тысяч долларов, но были ли перечислены деньги - неизвестно.
После истории с остарином Поветкин получил условную дисквалификацию на шесть месяцев. Его промоутерская компания "Мир бокса" в официальном заявлении не уточнила, кто принял решение об отстранении, но отметила, что с 1 июня он мог вернуться в бокс. Наиболее вероятно, что такое наказание Поветкин получил от VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг).
Добавим, что Поветкин к бою против Руденко готовился в Казахстане. Тренировочные сборы под Алматой он проводит уже не в первый раз.
Поединок продлился все положенные 12 раундов. По их итогам все судьи отдали победу Поветкину - 120-109, 120-108, 120-108.
В первом раунде Поветкин ударил Руденко по затылку, а тот пожаловался на защемление в шее и отказался боксировать дальше. Рефери даже крикнул кому-то на судейском столике об отказе, но затем уговорил украинца боксировать дальше. При этом совещания между организаторами, Руденко и его командой на тот момент продлились даже дольше, чем сам бой.
В дальнейшем именно Поветкин владел преимуществом, но самые опасные удары он нанес лишь в заключительном раунде. Несколько опасных атак провел и Руденко, но большую часть боя он был вынужден обороняться.
Для 37-летнего Поветкина эта победа стала 32-й в карьере (23 нокаутом) - также у него есть одно поражение. 33-летний Руденко потерпел третье поражение (все по очкам) - кроме того, в его активе 31 победа (19 нокаутом).
Благодаря этой победе, Поветкин завоевал второстепенные пояса WBO Intercontinental и WBA Continental, что позволит ему вернуться в рейтинги этих организаций после допинговых скандалов.
В 2016 году Поветкин дважды провалил допинг-тесты. В мае в его пробе был обнаружен мельдоний, а в ноябре и декабре - остарин. Первый проваленный допинг-тест привел к переносу боя против американца Деонтея Уайлдера (38-0, 37 KO), который в итоге не состоялся, а второй - к отмене поединка с канадцем Бермейном Стиверном (25-2-1, 21 КО).
По делу о мельдонии Поветкин был оправдан, но из-за остарина WBC, WBA, WBO и IBF исключили его из рейтингов. В итоге WBA и WBO дали шанс на возвращение, а IBF и WBC пока нет. При этом IBO оказалась единственной международной федерацией, которая никак не отреагировала на допинговые провалы Поветкина. Кроме того, WBC обязала его заплатить штраф в 250 тысяч долларов, но были ли перечислены деньги - неизвестно.
После истории с остарином Поветкин получил условную дисквалификацию на шесть месяцев. Его промоутерская компания "Мир бокса" в официальном заявлении не уточнила, кто принял решение об отстранении, но отметила, что с 1 июня он мог вернуться в бокс. Наиболее вероятно, что такое наказание Поветкин получил от VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг).
Добавим, что Поветкин к бою против Руденко готовился в Казахстане. Тренировочные сборы под Алматой он проводит уже не в первый раз.