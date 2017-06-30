Подопечный тренера Геннадия Головкина проиграл бой за титул чемпиона мира

Поединок проходил в родном городе его соперника и вызвал вопросы о судействе.
Вчера 22:11
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Абель Санчес и Денис Шафиков. Фото BoxingScene.com
Российский боксер Денис Шафиков проиграл американцу Роберту Истеру-младшему в бою за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок прошел сегодня, 1 июля, в Толедо (штат Огайо, США). По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Истеру - 120-108, 120-108 и 116-112, которая уже вызвала споры у ряда болельщиков и специалистов. При этом бой проходил в родном городе американца.
Для 32-летнего Шафикова это поражение стало третьим в карьере - также в его активе 38 побед (20 нокаутом) и одна ничья. Все три проигрыша случились в чемпионских боях и по очкам.
26-летний Истер сохранил статус непобежденного боксера. Теперь на его счету 20 побед (14 нокаутом) в 20 боях.
Отметим, что Шафиков тренируется у известного американского тренера Абеля Санчеса в группе боксеров, среди которых - чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), чемпион IBF в первом тяжелом дивизионе россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 KO) и другие.
Фото из группы Дениса Шафикова в "ВКонтакте"
Поединок прошел сегодня, 1 июля, в Толедо (штат Огайо, США). По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Истеру - 120-108, 120-108 и 116-112, которая уже вызвала споры у ряда болельщиков и специалистов. При этом бой проходил в родном городе американца.
Для 32-летнего Шафикова это поражение стало третьим в карьере - также в его активе 38 побед (20 нокаутом) и одна ничья. Все три проигрыша случились в чемпионских боях и по очкам.
26-летний Истер сохранил статус непобежденного боксера. Теперь на его счету 20 побед (14 нокаутом) в 20 боях.
AND STILL!!— PBC (@premierboxing) 1 июля 2017 г.
135-lb World Champ @RobertEaster_Jr defends his belt in his hometown with a UD win over Denis Shafikov tonight on #PBConBounce. pic.twitter.com/ydIVF2zfum
Отметим, что Шафиков тренируется у известного американского тренера Абеля Санчеса в группе боксеров, среди которых - чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), чемпион IBF в первом тяжелом дивизионе россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 KO) и другие.
Фото из группы Дениса Шафикова в "ВКонтакте"