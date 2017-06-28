Василий Ломаченко в следующем бою встретится с боксером из Колумбии

Это подтвердила его промоутерская компания.
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Василий Ломаченко. Фото с сайта xsport.ua
Чемпион WBO в первом легком весе украинец Василий Ломаченко проведет следующий бой 5 августа. Его соперником станет колумбиец Манэуль Марриага.
Информацию об этом поединке BoxingScene подтвердила промоутерская компания Top Rank, которая ведет дела Ломаченко. Бой станет главным событием вечера бокса на арене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
На счету 29-летнего Ломаченко девять боев, в которых он одержал восемь побед (шесть нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем поединке украинец 8 апреля победил американца Джейсона Сосу (20-2-4, 15 КО), отказавшегося от продолжения борьбы.
30-летний Мариага выходил на ринг 27 раз - 25 побед (21 нокаутом) и два поражения. Колумбиец всего шесть раз дрался в США, а в последнем бою бился за пояс WBO на категорию легче, проиграв 22 апреля мексиканскому легковесу Оскару Вальдесу.
О поединке Ломаченко - Мариага Top Rank объявит завтра, 1 июля, когда подпишет контракт с телеканалом ESPN.
Информацию об этом поединке BoxingScene подтвердила промоутерская компания Top Rank, которая ведет дела Ломаченко. Бой станет главным событием вечера бокса на арене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
На счету 29-летнего Ломаченко девять боев, в которых он одержал восемь побед (шесть нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем поединке украинец 8 апреля победил американца Джейсона Сосу (20-2-4, 15 КО), отказавшегося от продолжения борьбы.
30-летний Мариага выходил на ринг 27 раз - 25 побед (21 нокаутом) и два поражения. Колумбиец всего шесть раз дрался в США, а в последнем бою бился за пояс WBO на категорию легче, проиграв 22 апреля мексиканскому легковесу Оскару Вальдесу.
О поединке Ломаченко - Мариага Top Rank объявит завтра, 1 июля, когда подпишет контракт с телеканалом ESPN.