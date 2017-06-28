Спарринг-партнером Конора МакГрегора станет Пол Малиньяджи

Боксера удивило такое предложение.
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях по боксу Пол Малиньяджи станет спарринг-партнером звезды UFC Конора МакГрегора во время его подготовки к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, сообщает tofight.ru.
"Мне позвонили из лагеря Конора, я был очень удивлен. Я не тренировался и даже не ходил в зал, так что теперь понемногу начинаю заниматься. Думаю, подобный поступок МакГрегора после нашего конфликта показывает, что в нем есть дух соперничества и он готов учиться", - сказал Малиньяджи.
Интересно, что Малиньяджи, который уже завершил карьеру, является почитателем Мейвезера и даже сам вызывал МакГрегора на бой.
Напомним, что бой Мейвезер - МакГрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе и пройдет по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.