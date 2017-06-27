Озвучены предварительные данные о количестве PPV-трансляций реванша Уорд - Ковалев

Запись боя в повторе смотрели около 900 тысяч человек.
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Сергей Ковалев - Андре Уорд. Фото с сайта reviewjournal.com
Издание BoxingScene назвало предварительное количество проданных платных трансляций (PPV) боя-реванша между американцем Андре Уордом (32-0, 16 КО) и россиянином Сергеем Ковалевым (30-2-1, 26 КО).
Их поединок прошел 17 июня в Лас-Вегасе. Бой был остановлен судьей в восьмом раунде, а Уорду присуждена победа нокаутом. Американец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO, IBF и WBA в полутяжелом весе, которые он в ноябре 2016 года отобрал у Ковалева.
В США бой Уорд - Ковалев можно было посмотреть на PPV по телеканалу HBO. По неофициальным данным, было продано 130 тысяч трансляций. Для сравнения, первый бой показал результат в 165 тысяч PPV, хотя организаторы ожидали цифру в 300 тысяч.
В повторе реванш Уорд - Ковалев показывался HBO утром 24 июня, в субботу. По оценкам компании Nielsen Media Research, последний, восьмой, раунд смотрели 947 тысяч зрителей, а средняя аудитория составила 752 тысячи.
За прошедший бой Уорд заработал как минимум 6,5 миллиона долларов, а Ковалев не получил фиксированный гонорар - он получит проценты от продаж билетов на арену и PPV-трансляций.
Все новости о бое-реванше Ковалев - Уорд
Их поединок прошел 17 июня в Лас-Вегасе. Бой был остановлен судьей в восьмом раунде, а Уорду присуждена победа нокаутом. Американец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO, IBF и WBA в полутяжелом весе, которые он в ноябре 2016 года отобрал у Ковалева.
В США бой Уорд - Ковалев можно было посмотреть на PPV по телеканалу HBO. По неофициальным данным, было продано 130 тысяч трансляций. Для сравнения, первый бой показал результат в 165 тысяч PPV, хотя организаторы ожидали цифру в 300 тысяч.
В повторе реванш Уорд - Ковалев показывался HBO утром 24 июня, в субботу. По оценкам компании Nielsen Media Research, последний, восьмой, раунд смотрели 947 тысяч зрителей, а средняя аудитория составила 752 тысячи.
За прошедший бой Уорд заработал как минимум 6,5 миллиона долларов, а Ковалев не получил фиксированный гонорар - он получит проценты от продаж билетов на арену и PPV-трансляций.
Все новости о бое-реванше Ковалев - Уорд