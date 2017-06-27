Озвучены предварительные данные о количестве PPV-трансляций реванша Уорд - Ковалев

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Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
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Актобе Шахтер 0:1
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Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
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Португалия Чили 0:0 п. 0:3
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Линфилд Ла-Фиорита 1:0
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Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
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Германия Мексика 23:55
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Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Лучший гол 17 тура КПЛ

Озвучены предварительные данные о количестве PPV-трансляций реванша Уорд - Ковалев

Запись боя в повторе смотрели около 900 тысяч человек.

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12 Комментариев
Сергей Ковалев - Андре Уорд. Фото с сайта reviewjournal.com
Сергей Ковалев - Андре Уорд. Фото с сайта reviewjournal.com
Издание BoxingScene назвало предварительное количество проданных платных трансляций (PPV) боя-реванша между американцем Андре Уордом (32-0, 16 КО) и россиянином Сергеем Ковалевым (30-2-1, 26 КО). 

Их поединок прошел 17 июня в Лас-Вегасе. Бой был остановлен судьей в восьмом раунде, а Уорду присуждена победа нокаутом. Американец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO, IBF и WBA в полутяжелом весе, которые он в ноябре 2016 года отобрал у Ковалева. 

В США бой Уорд - Ковалев можно было посмотреть на PPV по телеканалу HBO. По неофициальным данным, было продано 130 тысяч трансляций. Для сравнения, первый бой показал результат в 165 тысяч PPV, хотя организаторы ожидали цифру в 300 тысяч. 

В повторе реванш Уорд - Ковалев показывался HBO утром 24 июня, в субботу. По оценкам компании Nielsen Media Research, последний, восьмой, раунд смотрели 947 тысяч зрителей, а средняя аудитория составила 752 тысячи. 

За прошедший бой Уорд заработал как минимум 6,5 миллиона долларов, а Ковалев не получил фиксированный гонорар - он получит проценты от продаж билетов на арену и PPV-трансляций. 

Все новости о бое-реванше Ковалев - Уорд 
  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Нургиса Шопанов Сегодня 01:18
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 250
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KAIRAT Сегодня 01:31
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6018
Уорд не PPV боксер.обычный фуфло.каких пруд пруди. А вот Геннадий соберет аудиторию перед телевизором. И вот тогда уродец лопнет от зависти и злости)))
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Шымкентский пацанчик Сегодня 06:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1178
KAIRAT , кого там Геннадий соберет? Он уже показал, что на своем имени он не может никого собрать... Альварес его вытянет за уши, да
Ответить 2
 
serikjan79 Atash Сегодня 07:36
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Шымкентский пацанчик, сравним их троих:
Головкин - Лемье 150 тыс PPV,
Уорд - Ковалев (1) 165 тыс PPV,
Головкин - Джейкобс 170 тыс PPV,
Уорд - Ковалев (2) 130 тыс PPV.
А Канело - Чавес мл., 1,2 млн PPV.
Как не комментируй, цифры говорят сами за себя.
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Шымкентский пацанчик Сегодня 10:23
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1178
serikjan79 Atash, какие цифры? Разница в жалкие 20-50 тыс? Я не спорю, что Уорд тоже не ппв-боец, но, что 170 тыс, что 130 - это одинаково плохие цифры для ппв-боя
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Шах Ермекулы Сегодня 03:54
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
Да ужки... Коваль значит не хера низаработал, кроме побои по херу)
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Габит Алиакпаров Сегодня 08:15
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
Показатели ppv не говорят о уровне боя. Много примеров когда бои были очень скучные.
Ответить 1
 
love is Сегодня 08:19
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 282
Уорд полный урод получается
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Даулет д Сегодня 10:02
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Коваль тоже)))
Ответить 2
 
ARYSTAN Сегодня 09:35
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2356
да зачем нам цифра любителей записи повтора ?
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Санек Васильев Сегодня 09:36
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1644
Ну вот хейтеры выкусите, тут яйцебою до уровня Гены далековато по линии РРV. Так что идите все накер поклонники яйцебоя
Ответить -2
 
Kaizer Сегодня 10:31
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6528
печально!
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