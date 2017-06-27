Одержавший 21 победу на профи-ринге казахстанец рассказал о подготовке к бою с нокаутером из Аргентины

Поединок пройдет 21 июля в США.
Вчера 14:31
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Жанкош Тураров. Фото zhusan.kz/Женис Ыскабай
26-летний боксер-профессионал Жанкош Тураров (21-0-0, 15 КО), выступающий в полусреднем весе, рассказал корреспонденту Vesti.kz о подготовке к бою, который пройдет 21 июля в США.
- У аргентинца Бруно Леонардо Ромэя хороший рейтинг. Что скажете о нем как о боксере?
- Пока ничего сказать не могу конкретного. Да, рейтинг у него достойный. Будем его разбирать и готовиться. Приложу все усилия, чтобы выиграть эту встречу и показать зрелищный бокс.
- А как будет проходить сама подготовка?
- Я начал ее две недели назад. Через пару дней отправлюсь в США, где продолжу тренировочный процесс. Базой тренировок станет боксерский зал в Майами. Тут буду "подводить" себя к поединку.
- Каждый соперник обсуждается болельщиками, и когда появляется такой хороший соперник, это радует. Как появился такой вариант?
- Я не могу сказать точно. Это мои промоутеры организовали. И я сам сегодня только узнал, кто будет моим соперником.
- Статистика и агрессивный стиль боксирования соперника позволяют надеяться, что поединок будет зрелищным.
- Я и сам так думаю. Настраиваюсь показать свой лучший бокс.
Напомним, поединок между казахстанцем Жанкошем Тураровым и аргентинцем Бруно Леонардо Ромэем (21-4-0, 18 КО) пройдет 21 июля. 26-летний Тураров в своем последнем поединке техническим нокаутом победил мексиканца Густаво Гарибая, а его будущий аргентинский соперник нокаутировал соотечественника Мартина Алехандро Куроски.
- У аргентинца Бруно Леонардо Ромэя хороший рейтинг. Что скажете о нем как о боксере?
- Пока ничего сказать не могу конкретного. Да, рейтинг у него достойный. Будем его разбирать и готовиться. Приложу все усилия, чтобы выиграть эту встречу и показать зрелищный бокс.
- А как будет проходить сама подготовка?
- Я начал ее две недели назад. Через пару дней отправлюсь в США, где продолжу тренировочный процесс. Базой тренировок станет боксерский зал в Майами. Тут буду "подводить" себя к поединку.
- Каждый соперник обсуждается болельщиками, и когда появляется такой хороший соперник, это радует. Как появился такой вариант?
- Я не могу сказать точно. Это мои промоутеры организовали. И я сам сегодня только узнал, кто будет моим соперником.
- Статистика и агрессивный стиль боксирования соперника позволяют надеяться, что поединок будет зрелищным.
- Я и сам так думаю. Настраиваюсь показать свой лучший бокс.
Напомним, поединок между казахстанцем Жанкошем Тураровым и аргентинцем Бруно Леонардо Ромэем (21-4-0, 18 КО) пройдет 21 июля. 26-летний Тураров в своем последнем поединке техническим нокаутом победил мексиканца Густаво Гарибая, а его будущий аргентинский соперник нокаутировал соотечественника Мартина Алехандро Куроски.