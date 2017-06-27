Одержавший 21 победу на профи-ринге казахстанец рассказал о подготовке к бою с нокаутером из Аргентины

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Кто "заменит" Геннадия Головкина, если он завершит карьеру?

Одержавший 21 победу на профи-ринге казахстанец рассказал о подготовке к бою с нокаутером из Аргентины

Поединок пройдет 21 июля в США.

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5 Комментариев
Жанкош Тураров. Фото zhusan.kz/Женис Ыскабай
Жанкош Тураров. Фото zhusan.kz/Женис Ыскабай
26-летний боксер-профессионал Жанкош Тураров (21-0-0, 15 КО), выступающий в полусреднем весе, рассказал корреспонденту Vesti.kz о подготовке к бою, который пройдет 21 июля в США.

- У аргентинца Бруно Леонардо Ромэя хороший рейтинг. Что скажете о нем как о боксере?

- Пока ничего сказать не могу конкретного. Да, рейтинг у него достойный. Будем его разбирать и готовиться. Приложу все усилия, чтобы выиграть эту встречу и показать зрелищный бокс.

- А как будет проходить сама подготовка?

- Я начал ее две недели назад. Через пару дней отправлюсь в США, где продолжу тренировочный процесс. Базой тренировок станет боксерский зал в Майами. Тут буду "подводить" себя к поединку.

- Каждый соперник обсуждается болельщиками, и когда появляется такой хороший соперник, это радует. Как появился такой вариант?

- Я не могу сказать точно. Это мои промоутеры организовали. И я сам сегодня только узнал, кто будет моим соперником.

- Статистика и агрессивный стиль боксирования соперника позволяют надеяться, что поединок будет зрелищным.

- Я и сам так думаю. Настраиваюсь показать свой лучший бокс.

Напомним, поединок между казахстанцем Жанкошем Тураровым и аргентинцем Бруно Леонардо Ромэем (21-4-0, 18 КО) пройдет 21 июля. 26-летний Тураров в своем последнем поединке техническим нокаутом победил мексиканца Густаво Гарибая, а его будущий аргентинский соперник нокаутировал соотечественника Мартина Алехандро Куроски.
  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Сабит Оразбаев Вчера 15:22
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2065
Жанкошу надо валить от этого промаутера, пока не поздно, Канат вот тоже пропадает зря у этого промаутера. А то и останется титульные поединки мечтой
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serikjan79 Atash Вчера 22:30
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Сабит Оразбаев, Канату Исламу уже 33 года, а он бьется с Кирклендом. Поздовато. А у Жанкоша все еще впереди, ему 26 лет. Головкин стал чемпионом мира когда ему было 28. Нормальный возраст у Жанкоша, через 2-3 года он вполне может стать чемпионом мира. Промоутеры тут не причем, они хорошо ведет Жанкоша, для того стать чемпионом мира Жанкош должен побить Турмана, Спенса, Дэнни Гарсия - как должен поступить в такой ситуации даже самый лучший промоутер.
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serikjan79 Atash Вчера 22:38
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
А такие светилы бокса в его весе, как Пакьяо, Бредли, Брук, Портер, Амир Хан - они вряд ли выходят против Жанкоша. Им нужны денежные бои.
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Алмас Журтбаев Вчера 19:09
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Точно вали Жанкош от них вали
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Тимур Адильханов Вчера 21:23
Статус: Юниор
Рейтинг: 80
Накаутируй его и вали от тренера,можно его тоже завалить.
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