Сауль "Канело" Альварес и Геннадий Головкин перед боем пройдут тест на допинг

Сам поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
Вчера 08:25
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"Канело" и Головкин. Фото: boxingscene.com
Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) и обладатель титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) перед их боем 16 сентября пройдут тест на допинг, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В этом поединке допинг-тестирование осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы "Чистый бокс" от Всемирного боксерского совета (WBC).
"Головкин и "Канело" согласились на прохождение тестирования в рамках VADA", - говорится в твиттере организации. Отметим, что казахстанский боксер регулярно проходит подобные проверки перед своими боями.
Поединок Головкин - "Канело" пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. На кону будут стоять титулы казахстанского боксера. Телеканал HBO будет транслировать бой в США через систему платных трансляций.
В этом поединке допинг-тестирование осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы "Чистый бокс" от Всемирного боксерского совета (WBC).
"Головкин и "Канело" согласились на прохождение тестирования в рамках VADA", - говорится в твиттере организации. Отметим, что казахстанский боксер регулярно проходит подобные проверки перед своими боями.
@GGGBoxing @Canelo are confirmed for @Vada_Testing. @GoldenBoyBoxing @TomLoeffler1 @makeawar #cleansport— Vada-Testing.org (@Vada_Testing) 27 июня 2017 г.
Поединок Головкин - "Канело" пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. На кону будут стоять титулы казахстанского боксера. Телеканал HBO будет транслировать бой в США через систему платных трансляций.