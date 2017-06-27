Титульный бой Фирузы Шариповой перенесен

Чтобы не терять форму, девушка проведет еще один рейтинговый поединок.
27 июня 15:54
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Фируза Шарипова. Фото с сайта allfight.ru
Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова проведет свой бой на неделю раньше запланированной даты, сообщает AllFight.Ru.
Шарипова должна была выйти на ринг 6 июля в Магнитогорске и провести бой за титул WBC International с непобежденной россиянкой Юлией Куценко. По техническим причинам эта встреча переносится на более поздний срок. А чтобы не терять кондиции, Шарипова проведет рейтинговый бой в Москве 29 июня.
О новой дате боя Фирузы Шариповой за титул WBC International пока не сообщается. Однако уже известно, что 30 августа Фируза Шарипова проведет бой за полноценный титул чемпионки мира в Астане.