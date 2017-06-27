Одержавший 21 победу подряд на профи-ринге казахстанец встретится в США с нокаутером из Аргентины

Поединок намечен на 21 июля.
Ссылки по теме:
- Жанкош Тураров рассказал о сроках своего возвращения на ринг
- Небитый казахстанский боксер Тураров нокаутом выиграл 21-й бой на профи-ринге
26-летний боксер-профессионал Жанкош Тураров (21-0-0, 15 КО), выступающий в полусреднем весе, вернется на ринг 21 июля в США, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником казахстанца станет 29-летний аргентинец Бруно Леонардо Ромэй. Южноамериканский боксер первого среднего веса провел среди профессионалов 25 боев и 21 встречу выиграл (18 - досрочно). Из четырех проигранных поединков он лишь один раз проиграл раньше финального гонга. Последнее его поражение зафиксировано в марте 2015 года: по очкам Ромэй уступил канадскому проспекту Райану Янгу.
С тех пор аргентинец провел 13 встреч и во всех победил. 14 мая текущего года Бруно нокаутировал в восьмом раунде соотечественника Мартина Алехандро Куроски, который до боя с Ромэем шел без поражений (семь побед).
Что касается Турарова, то он в последний раз боксировал в мае: техническим нокаутом в третьем раунде побежден мексиканец Густаво Гарибай. 9 сентября казахстанец может выйти на ринг в Астане.