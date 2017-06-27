Казахстанский нокаутер Али Ахмедов узнал соперника по дебютному бою в США

На счету 21-летнего казахстанца серия из шести побед.
27 июня 08:49
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Фото с сайта inform.kz
Стал известен соперник казахстанского боксера-полутяжеловеса Али Ахмедова (6-0, 4 КО) по дебютному бою в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.
21-летний Ахмедов вернется на ринг 22 июля. Соперником казахстанца, согласно сайту Boxrec.com, будет 40-летний американец Брэд Остин (Brad Austin). На счету последнего 36 боев, в которых он одержал 12 побед (9 КО) при 24 поражениях, из которых девять досрочных.
Поединок запланирован в рамках вечера бокса в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Он станет для Ахмедова дебютным в США.
При этом изначально сообщалось, что следующий поединок Ахмедова состоится 30 июня в Миннеаполисе, а на кону будет стоять один из поясов Всемирного боксерского совета (WBC) - NABF. Но, похоже, произошли изменения.
21-летний Ахмедов вернется на ринг 22 июля. Соперником казахстанца, согласно сайту Boxrec.com, будет 40-летний американец Брэд Остин (Brad Austin). На счету последнего 36 боев, в которых он одержал 12 побед (9 КО) при 24 поражениях, из которых девять досрочных.
Поединок запланирован в рамках вечера бокса в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Он станет для Ахмедова дебютным в США.
При этом изначально сообщалось, что следующий поединок Ахмедова состоится 30 июня в Миннеаполисе, а на кону будет стоять один из поясов Всемирного боксерского совета (WBC) - NABF. Но, похоже, произошли изменения.