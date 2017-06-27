Майк Тайсон назвал своего фаворита в бою Головкин - "Канело"

Бывший абсолютный чемпион добавил, что этот бой его интригует больше, чем поединок Мейвезера с МакГрегором.
27 июня 07:51
Ссылки по теме:
- Такое ощущение, что Головкин уже выиграл у "Канело" и проводит победное турне - американский эксперт
- "Канело" пообещал показать настоящий Mexican style и рассказал о пропасти между ним и соперниками Головкина
- Мне обидно за Головкина. К виску боксера нужно приставить пистолет, чтобы он вышел на ринг с GGG - Малиньяджи
Геннадий Головкин и Майк Тайсон. Фото с сайта kvedomosti.com
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Майк Тайсон назвал своего фаворита в бою между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).
"Не могу дождаться боя Головкина с "Канело". Он интригует меня куда больше, чем поединок Флойда Мейвезера-младшего (против Конора МакГрегора). Не знаю, кто победит, но я думаю, что "Канело" слишком хорош.
Что касается боя Мейвезера с МакГрегором, то я не думаю, что это плохо для бокса, а даже хорошо. Тем не менее у Конора нет шансов. Вопрос лишь в том, как быстро победит Флойд", - цитирует Тайсона Globo Esporte.
Отметим, что бой между Мейвезером и МакГрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, а 16 сентября эта же арена примет поединок Головкина с "Канело". Оба события будут показаны через систему платных трансляций (PPV).
"Не могу дождаться боя Головкина с "Канело". Он интригует меня куда больше, чем поединок Флойда Мейвезера-младшего (против Конора МакГрегора). Не знаю, кто победит, но я думаю, что "Канело" слишком хорош.
Что касается боя Мейвезера с МакГрегором, то я не думаю, что это плохо для бокса, а даже хорошо. Тем не менее у Конора нет шансов. Вопрос лишь в том, как быстро победит Флойд", - цитирует Тайсона Globo Esporte.
Отметим, что бой между Мейвезером и МакГрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, а 16 сентября эта же арена примет поединок Головкина с "Канело". Оба события будут показаны через систему платных трансляций (PPV).