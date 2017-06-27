Майк Тайсон назвал своего фаворита в бою Головкин - "Канело"

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Лучший гол 17 тура КПЛ

Майк Тайсон назвал своего фаворита в бою Головкин - "Канело"

Бывший абсолютный чемпион добавил, что этот бой его интригует больше, чем поединок Мейвезера с МакГрегором.

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16 Комментариев
Геннадий Головкин и Майк Тайсон. Фото с сайта kvedomosti.com
Геннадий Головкин и Майк Тайсон. Фото с сайта kvedomosti.com
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Майк Тайсон назвал своего фаворита в бою между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).

"Не могу дождаться боя Головкина с "Канело". Он интригует меня куда больше, чем поединок Флойда Мейвезера-младшего (против Конора МакГрегора). Не знаю, кто победит, но я думаю, что "Канело" слишком хорош.

Что касается боя Мейвезера с МакГрегором, то я не думаю, что это плохо для бокса, а даже хорошо. Тем не менее у Конора нет шансов. Вопрос лишь в том, как быстро победит Флойд", - цитирует Тайсона Globo Esporte.

Отметим, что бой между Мейвезером и МакГрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, а 16 сентября эта же арена примет поединок Головкина с "Канело". Оба события будут показаны через систему платных трансляций (PPV).
  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
Blackwolf ! 27 июня 08:07
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
....Майки , мнау не , а ??! Кайдагы , Каннело ??
Ответить 3
 
WBOKING Вчера 01:45
Статус: Профи
Рейтинг: 435
Blackwolf !,Сондерс фаворит по любому остальные все подвальные бойцы, мокрые крысы
Ответить 0
 
love is 27 июня 08:22
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 282
И все равно Гена выигпает этот бой
Ответить 4
 
Lobo Bobo 27 июня 08:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1469
только мы и верим в победу наших! кроме пешеходов с мячом конечно же!
Ответить 6
 
Нурлан Акпаев 27 июня 09:35
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1542
Lobo Bobo,
Ответить 3
 
ARYSTAN 27 июня 09:38
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2356
Маке за Рыжего болеет, ай ай ай так не хорошо
Ответить 3
 
Григорий Краснощеков 27 июня 09:40
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1149
Майки знает кто победит в этом бою, но для раскрутки боя и поднятия интереса к нему, он говорит, то что нужно.
Ответить 1
 
Бейбут Есмурзин 27 июня 09:46
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1352
Григорий Краснощеков, какие там раскрутки боя и при чем здесь Тайсон. Майку чё за раскрутки платят.
Ответить 1
 
serikjan79 Atash 27 июня 10:05
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Бейбут Есмурзин, как правило известные боксеры, тренеры, аналитики, промоутеры участвует в раскрутке ожидаемого боя - эта давняя традиция. И никто никому не платят, они болеют за бокс.
Ответить 1
 
Григорий Краснощеков 27 июня 10:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1149
Ну ты меркантильный, Тайсон просто уважает Гену, а почему бы от чистого сердца не поддержать бой человека, с которым в хороших отношениях.
Ответить 1
 
Еркин Жаканов 27 июня 10:48
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1191
Перед боем .Хаттон - Дзю предпочтение отдавали Дзю.в том числе и Тайсон.Котто.Роджер Майвз. Они все ошиблись .да монго кто .
Только народ и земляки .спаринги верили в Хаттона.
Писали похожие вещи .что у оппонента не было достойного соперника и класс бокса ниже .это был 2005 год.
Но сейчас другая история.чуть запутаней.
Ответить 0
 
M585 27 июня 13:28
Статус: МСМК
Рейтинг: 926
Этот бой большая интрига, явного фаворита нет. Но победителем будет великий GGG!
А Маке больше в гости не зовем и бешем не угощаем! ;)
Ответить 2
 
Серик Жансеит 27 июня 14:00
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 205
Все против нашего. Майк конечно болеет за Саулешку потому что Гена побил его рекордс.
Ответить 3
 
Samat Ibragimov 27 июня 15:32
Статус: Дублёр
Рейтинг: 124
Майк- ты не прав!!!
Ответить 1
 
Дамир Вафин 27 июня 18:18
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
гена и за 100 лет не побьет рекорд майка!майк легенда как мухаммед али и рой джонс !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!рыжий дикласснет гену
Ответить -6
 
Arman Isakhanov Вчера 00:05
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Майк не говорит, что Канело выйграет, он просто сказал, что он хорош, и по мне Тайсон просто судит по их прошедшим боям, где Канело выглядел более убедительно в бою с Чавесом. Но Головкин это не Чавес!
Ответить 0
 