Эдди Хирн украл мой бой с Головкиным, отдав его безотказному Келлу Бруку - Крис Юбенк-младший

Британец рассчитывает встретиться с GGG в этом году.
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Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британский боксер Крис Юбенк-младший заявил, что был очень зол, когда его бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, сорвался, сообщает Fight Hub.
"Планирую завоевать еще пояса в этом году. Есть несколько человек, с которыми мы ведем переговоры, это все большие имена. В ближайшее время я вернусь на ринг. 10 июня, я думаю, выглядит подходящей датой. Соперника узнаю в ближайшие пару недель, это должно быть большое имя.
Бой Головкина с Джейкобсом был очень близким. Чтобы не говорили о Головкине в последние пару лет, в этом поединке люди все увидели сами. Он не быстрый. Он не непобедимый. Джейкобс едва не побил его. И я все еще хочу боя с Головкиным. И надеюсь, его удастся организовать к середине или к концу этого года. Я один из немногих, кто говорит, что хочет драться с ним. "Канело" вообще отказался от пояса, только бы с ним не встречаться. Для меня это неприемлемо, я все еще не понимаю, как он мог такое сделать.
Пока другие ищут пути его избежать, я готов драться с Головкиным. Наш с ним поединок был украден. Мы вели переговоры и были готовы подписать контракт, но Эдди Хирн решил пойти легким путем и отдал бой Келлу Бруку, который согласился, потому что не отказывает. Я тогда был очень зол", - сказал Юбенк-младший.
Напомним, у Юбенка-младшего в 2016 году была возможность подраться с Головкиным, команды вели переговоры о поединке на сентябрь, но он сорвался из-за завышенных требований отца британского боксера.