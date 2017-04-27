Букмекеры сделали прогноз на бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа

На кону в поединке будут стоять три чемпионских титула.
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Сегодня, 29 апреля, в Лондоне украинец Владимир Кличко встретится с британцем Энтони Джошуа, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок станет главным событием вечера бокса на стадионе "Уэмбли", в рамках которого пройдут семь боев. Организаторы ожидают, что на арене будет аншлаг - около 90 тысяч зрителей.
На кону в бою Кличко - Джошуа будут стоять стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. Два титула вакантны, а IBF на данный момент принадлежит британскому боксеру.
Букмекерская контора Tennisi.kz предлагает на этот бой следующие коэффициенты: победа Кличко - 3.05, ничья - 30, а победа Джошуа - 1.40. На досрочную победу украинца коэффициент составляет 5, а на этот же исход в пользу британца - 1.70.
41-летний Кличко дебютировал в профессионалах в 1996 году после победной Олимпиады. На данный момент он провел 68 боев, в которых одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел четыре поражения.
27-летний Джошуа перешел в профи после победы на Олимпиаде-2012. Британец имеет безупречную статистику. Прямо сейчас в его активе 18 побед нокаутом в 18 проведенных боях.
Накануне боя Кличко и Джошуа прошли обязательную процедуру взвешивания. Британец оказался на четыре килограмма тяжелее соперника - 113,4 против 109,1.
По времени Астаны бой Кличко - Джошуа пройдет в ночь с 29 на 30 апреля и начнется в 03:00. За несколько часов до поединка Vesti.kz опубликуют новость со ссылками на трансляции вечера бокса на "Уэмбли"
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