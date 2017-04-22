В бою с Хорном хочу доказать, что со мной еще не покончено - Мэнни Пакьяо

Их поединок пройдет 2 июля.
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Мэнни Пакьяо. Фото с сайта scmp.com
Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо в интервью BoxingScene поделился ожиданиями от боя с австралийцем Джеффом Хорном.
Поединок этих боксеров пройдет 2 июля в австралийском городе Брисбен.
"Я хочу защитить свою корону и доказать всем, что я еще на уровне. Со мной еще не покончено в боксе. Несмотря на мою занятость на посту сенатора Филиппин, я все еще управляю своей боксерской карьерой. Бокс - это моя страсть. Я начал боксировать, когда был молодым, это часть моей жизни", - цитирует Пакьяо "Чемпионат".
На счету 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), шесть поражений и две ничьи в 67 боях. Филиппинец, чья профессиональная карьера началась в 1995 году, помимо родной страны, дрался в трех странах - в Таиланде, США и Макао (Китай).
29-летний Хорн выступает в профессионалах с 2013 года. Все 17 боев он провел в родной Австралии. На его счету 16 побед (11 нокаутом) и одно поражение.
Поединок этих боксеров пройдет 2 июля в австралийском городе Брисбен.
"Я хочу защитить свою корону и доказать всем, что я еще на уровне. Со мной еще не покончено в боксе. Несмотря на мою занятость на посту сенатора Филиппин, я все еще управляю своей боксерской карьерой. Бокс - это моя страсть. Я начал боксировать, когда был молодым, это часть моей жизни", - цитирует Пакьяо "Чемпионат".
На счету 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), шесть поражений и две ничьи в 67 боях. Филиппинец, чья профессиональная карьера началась в 1995 году, помимо родной страны, дрался в трех странах - в Таиланде, США и Макао (Китай).
29-летний Хорн выступает в профессионалах с 2013 года. Все 17 боев он провел в родной Австралии. На его счету 16 побед (11 нокаутом) и одно поражение.