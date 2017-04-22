Я бы надрал задницу и Головкину, и Джейкобсу - Джермалл Чарло

Американец недавно перешел в средний вес и поборется за право стать обязательным претендентом для GGG.
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Непобежденный американский боксер Джермалл Чарло (25-0, 19 КО), недавно перешедший в средний вес, уверен, что сумел бы победить лучшего представителя этого дивизиона - казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF.
Также Чарло высказался по поводу недавнего боя Головкина с его соотечественником Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО), который состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.
"Это был отличный бой, многие люди его смотрели. Лично я считаю, что Дэнни проделал выдающуюся работу, но Головкин нейтрализовал его. Я думаю, что Джейкобс выиграл с небольшим перевесом по раундам, но что есть, то есть. Я бы надрал задницу им обоим", - заявил Чарло в беседе с Fight Hub TV.
Добавим, что в феврале Чарло оставил вакантным титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF ради перехода в средний дивизион. В марте Всемирный боксерский совет (WBC) назначил бой между американцем и аргентинцем Хорхе Хейландом (28-4-2, 15 КО) за право стать обязательным претендентом на титул Головкина.