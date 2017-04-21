Мартин Мюррей победил Габриэля Росадо в бою бывших соперников Геннадия Головкина

Поединок стал главным событием вечера бокса в Ливерпуле.
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Габриэль Росадо (слева) и Мартин Мюррей. Фото Sky Sport
Британский боксер среднего веса Мартин Мюррей победил пуэрториканца Габриэля Росадо, передает корреспондент Vesti.kz.
Их бой стал главным событием вечера бокса, который прошел 22 апреля в Ливерпуле. На кону в бою стоял пояс WBA Intercontinental.
Бойцы провели на ринге все положенные 12 раундов. По их итогам победу большинством решением одержал Мюррей. Двое судей отдали победу хозяину ринга, а еще один поставил ничью - 114-114, 119-109, 116-112.
Для 34-летнего Мюррея эта победа стала 34-й в карьере (16 нокаутом). Также на его счету четыре поражения и одна ничья. Для британца этот бой стал вторым после возвращения в средний вес.
Для 31-летнего Росадо прошедший бой стал первым, который он провел за пределами США, Поражение от Мюррея стало для пуэрториканца десятым за карьеру - также в его активе 23 победы (10 нокаутом).
Отметим, что Мюррей и Росадо в свое время проиграли техническим нокаутом казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО). Американец в январе 2010 года продержался семь раундов, а Мюррей в феврале 2015 года - одиннадцать.
Их бой стал главным событием вечера бокса, который прошел 22 апреля в Ливерпуле. На кону в бою стоял пояс WBA Intercontinental.
Бойцы провели на ринге все положенные 12 раундов. По их итогам победу большинством решением одержал Мюррей. Двое судей отдали победу хозяину ринга, а еще один поставил ничью - 114-114, 119-109, 116-112.
Для 34-летнего Мюррея эта победа стала 34-й в карьере (16 нокаутом). Также на его счету четыре поражения и одна ничья. Для британца этот бой стал вторым после возвращения в средний вес.
Для 31-летнего Росадо прошедший бой стал первым, который он провел за пределами США, Поражение от Мюррея стало для пуэрториканца десятым за карьеру - также в его активе 23 победы (10 нокаутом).
Отметим, что Мюррей и Росадо в свое время проиграли техническим нокаутом казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО). Американец в январе 2010 года продержался семь раундов, а Мюррей в феврале 2015 года - одиннадцать.