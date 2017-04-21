Прямая трансляция боя Хильберто Рамиреса и Максима Бурсака

В этом вечере бокса пройдут сразу три титульных боя.
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Утром 23 апреля по астанинскому времени в Карсоне (штат Калифорния, США) пройдет вечер бокса, в рамках которого состоятся три боя за титул WBO.
Главным событием станет поединок мексиканца Оскара Вальдеса (21-0, 19 КО) и колумбийца Мигеля Марриаги (25-1, 21 КО). На кону в бою будет стоять пояс WBO в полулегком весе.
В еще одном поединке американец Джесси Магдалено (24-0, 17 КО) проведет защиту титула WBO во втором легчайшем весе, а его соперником станет бразилец Адейльсон Дос Сантос (18-2, 14 КО).
Самым громким станет бой мексиканца Хильберто Рамиреса (34-0, 24 КО) с украинцем Максимом Бурсаком (33-4-1, 15 КО). Для Рамиреса это будет первая защита титула WBO во втором среднем весе.
Все три боя этого вечера бокса, начиная с 10 часов по астанинскому времени, в прямом эфире покажет "Хабар". Посмотреть трансляцию телеканала можно его сайте. Дополнительные ссылки появятся ближе к этому времени.
Отметим, что Рамирес называется потенциальным соперником для казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) в случае, если чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе поднимется в другой дивизион.
Что касается Бурсака, то в апреле 2016 года он мог встретиться с чемпионом WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом (24-0б 12 КО), но поединок отменился из-за травмы британца. Украинец в итоге решил подняться в новый вес.