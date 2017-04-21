Прямая трансляция боя Хильберто Рамиреса и Максима Бурсака

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 1:1
Бавария Майнц 2:2
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 0:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 0:2
Зенит Урал 2:0
Ростов Спартак М 3:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 2:0
Малага Валенсия 2:0
Вильярреал Леганес 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 3:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий 1:0
Кайрат А Экибастуз 1:0
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 2:1 п. 6:7
Шальке-04 Аякс 3:2 ДВ
Генк Сельта 1:1
Манчестер Юнайтед Андерлехт 2:1 ДВ
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 8:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 2:2
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 1:1
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 0:0
Астана (мол) Кайрат М (мол) 1:3
Тараз (мол) Алтай УК 1:0
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 1:0
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 3:2
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 3:0
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 0:2
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 1:1 п. 5:4
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 3:2
Чайна Драгонс Астана Арланс 2:3
Гуо Музапаров 3:0
Ван Сафиуллин 1:2
Хуричабилиге Шымбергенов 3:0
Ван Рысбек 0:1 КО
Ван Букаев 0:3 WP
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарибаев Рамзи
Моминов Росберри 1:0 ТКО
Шуменов Дортикос
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Казыгурт 3:1
Грация-KZ Дворец школьников 3:2
Казыгурт Грация-KZ 3:0
Куаныш и К Костанай 3:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 7:2
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 2:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 1:5
Темиртау Номад 3:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 3:5
Южная Корея Польша 4:2
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 86:82
Астана Тобол 99:70
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 0:2
Пэн Дияс 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 2:0
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 0:2
Попко Каловелонис 2:0
Попко Герасимов 0:2
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария Майнц 2:2
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 0:0
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Ростов Спартак М 3:0
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:30
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 14:00
Астана Тараз 16:00
Ордабасы Тобол 16:00
Акжайык Кайсар 18:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Жетысу 16:00
Махтаарал Кыран 17:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 2:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тобол Каспий 14:45
Астана Барсы Атырау 17:00
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:25
Теннис. Кубок Федерации 2017
Абанда Шведова 00:30
Абанда Путинцева 22:00
Андрееску Шведова 23:30
Дабровски, Себов Шведова, Воскобоева 01:00
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Челси Саутгемптон 00:45
Арсенал Лестер Сити 00:45
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:30
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 14:00
Астана Тараз 16:00
Ордабасы Тобол 16:00
Акжайык Кайсар 18:00
Тараз Атырау
Кайсар Астана
Кайрат Акжайык
Тобол Иртыш
Шахтер Ордабасы
Окжетпес Актобе
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Жетысу 16:00
Махтаарал Кыран 17:00
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Тулевик Флора 22:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тобол Каспий 14:45
Астана Барсы Атырау 17:00
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:25
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Абанда Шведова 00:30
Абанда Путинцева 22:00
Андрееску Шведова 23:30
Дабровски, Себов Шведова, Воскобоева 01:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Прямая трансляция боя Хильберто Рамиреса и Максима Бурсака

В этом вечере бокса пройдут сразу три титульных боя.

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Рамирес и Бурсак. Фото BoxingScene
Рамирес и Бурсак. Фото BoxingScene

Утром 23 апреля по астанинскому времени в Карсоне (штат Калифорния, США) пройдет вечер бокса, в рамках которого состоятся три боя за титул WBO. 

Главным событием станет поединок мексиканца Оскара Вальдеса (21-0, 19 КО) и колумбийца Мигеля Марриаги (25-1, 21 КО). На кону в бою будет стоять пояс WBO в полулегком весе. 

В еще одном поединке американец Джесси Магдалено (24-0, 17 КО) проведет защиту титула WBO во втором легчайшем весе, а его соперником станет бразилец Адейльсон Дос Сантос (18-2, 14 КО). 

Самым громким станет бой мексиканца Хильберто Рамиреса (34-0, 24 КО) с украинцем Максимом Бурсаком (33-4-1, 15 КО). Для Рамиреса это будет первая защита титула WBO во втором среднем весе. 

Все три боя этого вечера бокса, начиная с 10 часов по астанинскому времени, в прямом эфире покажет "Хабар". Посмотреть трансляцию телеканала можно его сайте. Дополнительные ссылки появятся ближе к этому времени. 

Отметим, что Рамирес называется потенциальным соперником для казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) в случае, если чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе поднимется в другой дивизион. 

Что касается Бурсака, то в апреле 2016 года он мог встретиться с чемпионом WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом (24-0б 12 КО), но поединок отменился из-за травмы британца. Украинец в итоге решил подняться в новый вес. 

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