Геннадий Головкин обзавелся личной YouTube-страницей

Казахстанец не знает поражений в 37 боях и является лучшим нокаутером в истории среднего веса.
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Фото: vk.com/ggolovkin
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, обзавелся личной YouTube-страницей, передает корреспондент Vesti.kz.
Об этом сам Головкин написал в своих соцсетях, где призвал своих читателей подписать на его страницу в популярном видеохостинге. Она доступна по этой ссылке.
"Подпишитесь на мою YouTube-страницу, чтобы получать лучшее представление о моей карьере", - написал Головкин.
Напомним, на профессиональном ринге Головкин провел 37 боев и во всех одержал победу, из которых 33 он завершил досрочно. Казахстанец является лучшим нокаутером в истории среднего веса.
Об этом сам Головкин написал в своих соцсетях, где призвал своих читателей подписать на его страницу в популярном видеохостинге. Она доступна по этой ссылке.
"Подпишитесь на мою YouTube-страницу, чтобы получать лучшее представление о моей карьере", - написал Головкин.
Напомним, на профессиональном ринге Головкин провел 37 боев и во всех одержал победу, из которых 33 он завершил досрочно. Казахстанец является лучшим нокаутером в истории среднего веса.