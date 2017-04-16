Жакиянова назвали кандидатом на участие в андеркарте вечера бокса Кличко - Джошуа

Казахстанец свой последний бой провел 11 февраля в США, когда завоевал титул.
Вчера 23:23
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Жанат Жакиянов (справа). Фото: Sky Sports
Чемпион мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов (27-1, 18 КО) может выступить в андеркарте вечера бокса 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, главным событием которого станет бой между украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО) и британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) за титулы WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе.
По словам промоутера Джошуа Эдди Хирна, в рамках шоу в Лондоне состоится еще один титульный бой. Ожидается, что одним из его участников станет британский боксер легчайшего веса Райан Барнетт (16-0, 9 КО). Имя соперника не называется.
Однако, по информации сайта Irish-boxing.com, наиболее предпочтительным вариантом к качестве оппонента для Барнетта называют именно Жакиянова вследствие отсутствия других кандидатов. Так, чемпион WBC Шинсукэ Яманака только в прошлом месяце провел защиту титула и никогда не дрался за пределами Японии, а чемпион WBO Марлон Тапалес (29-2, 12 КО) выйдет на ринг на следующей неделе.
Напомним, Жакиянов свой последний бой провел 11 февраля в Толедо (США). Казахстанский боксер победил американца Роуши Уоррена раздельным решением судей и завоевал два пояса - WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, но позже один у него отобрали.
По словам промоутера Джошуа Эдди Хирна, в рамках шоу в Лондоне состоится еще один титульный бой. Ожидается, что одним из его участников станет британский боксер легчайшего веса Райан Барнетт (16-0, 9 КО). Имя соперника не называется.
Однако, по информации сайта Irish-boxing.com, наиболее предпочтительным вариантом к качестве оппонента для Барнетта называют именно Жакиянова вследствие отсутствия других кандидатов. Так, чемпион WBC Шинсукэ Яманака только в прошлом месяце провел защиту титула и никогда не дрался за пределами Японии, а чемпион WBO Марлон Тапалес (29-2, 12 КО) выйдет на ринг на следующей неделе.
Напомним, Жакиянов свой последний бой провел 11 февраля в Толедо (США). Казахстанский боксер победил американца Роуши Уоррена раздельным решением судей и завоевал два пояса - WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, но позже один у него отобрали.