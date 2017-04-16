Побеждавший Головкина в любителях Гуткнехт получил неутешительный вердикт от врачей

Боксер был госпитализирован с диагнозом "кровоизлияние в мозг" после поражения в ноябре 2016 года.
Вчера 22:20
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Эдуард Гуткнехт (слева). Фото с сайта The Independent
Жена бывшего претендента на титул чемпиона мира в полутяжелом весе немецкого боксера Эдуарда Гуткнехта (30-5-1, 13 КО) сообщила о том, что окончательный вердикт врачей относительно состояния здоровья ее мужа неутешительный, утверждает немецкое издание Boxenplus.
Отмечается, что боксер никогда полностью не восстановится от последствий тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной осенью прошлого года в бою с Джорджем Грувзом.
По словам Джулии Гуткнехт, полученная боксером травма мозга является слишком серьезной, и врачи удивлены тем, что он вообще выжил. Есть надежда на улучшение состояния, но не на полное восстановление. Боксер все еще находится в госпитале, где проходит реабилитацию. Гуткнехт постоянно находится в инвалидном кресле и не может самостоятельно есть и передвигаться. Кроме того, он все еще не может говорить.
Напомним, что в ноябре прошлого года Гуткнехт провел тяжелейшие 12 раундов боя с Гроувзом, после которого ему стало плохо, и он был госпитализирован. Врачи обнаружили кровоизлияние в мозг и провели операцию.
Гуткнехт известен тем, что побеждал в любителях казахстанца Геннадия Головкина. Это произошло в 2005 году на турнире Chemie Pokal в Германии, где немецкий боксер сумел победить по очкам. Сейчас Головкин владеет титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе и не имеет ни одного поражения в 37 боях на профи-ринге.
Отмечается, что боксер никогда полностью не восстановится от последствий тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной осенью прошлого года в бою с Джорджем Грувзом.
По словам Джулии Гуткнехт, полученная боксером травма мозга является слишком серьезной, и врачи удивлены тем, что он вообще выжил. Есть надежда на улучшение состояния, но не на полное восстановление. Боксер все еще находится в госпитале, где проходит реабилитацию. Гуткнехт постоянно находится в инвалидном кресле и не может самостоятельно есть и передвигаться. Кроме того, он все еще не может говорить.
Напомним, что в ноябре прошлого года Гуткнехт провел тяжелейшие 12 раундов боя с Гроувзом, после которого ему стало плохо, и он был госпитализирован. Врачи обнаружили кровоизлияние в мозг и провели операцию.
Гуткнехт известен тем, что побеждал в любителях казахстанца Геннадия Головкина. Это произошло в 2005 году на турнире Chemie Pokal в Германии, где немецкий боксер сумел победить по очкам. Сейчас Головкин владеет титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе и не имеет ни одного поражения в 37 боях на профи-ринге.