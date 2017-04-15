Боб Арум назвал смешным требование Ковалева о назначении нейтральных судей на реванш с Уордом

В первом бою американец победил единогласным решением судей.
Вчера 16:30
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Фото с сайта Boxing Scene
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал ситуацию и раскритиковал прошение россиянина Сергея Ковалева (30-1-1, 26 КО) о назначении нейтральных судей на реванш с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО).
Ранее промоутер российского боксера Кэти Дува рассказала, что потребовала у Атлетической комиссии штата Невада утверждения нейтральных судей, однако Уорд отклонил эту просьбу.
"Это просто смешно. Ковалев боксирует в США почти всю карьеру. Он заработал здесь много денег. Уорд - американец, который выиграл олимпийское "золото" для страны. Комиссия штата Невада должна выбирать судей, и нет никакого сомнения в том, что это будут компетентные и честные судьи. Это и называется нейтралитетом, а все остальное - лишнее. Это будет прекрасный бой с равными шансами на успех", - приводит слова Арума BoxingScene.com.
Напомним, в первом бою, состоявшемся в ноябре прошлого года, Уорд победил единогласным решением судей. Их реванш состоится 17 июня в Лас-Вегасе.
Ранее промоутер российского боксера Кэти Дува рассказала, что потребовала у Атлетической комиссии штата Невада утверждения нейтральных судей, однако Уорд отклонил эту просьбу.
"Это просто смешно. Ковалев боксирует в США почти всю карьеру. Он заработал здесь много денег. Уорд - американец, который выиграл олимпийское "золото" для страны. Комиссия штата Невада должна выбирать судей, и нет никакого сомнения в том, что это будут компетентные и честные судьи. Это и называется нейтралитетом, а все остальное - лишнее. Это будет прекрасный бой с равными шансами на успех", - приводит слова Арума BoxingScene.com.
Напомним, в первом бою, состоявшемся в ноябре прошлого года, Уорд победил единогласным решением судей. Их реванш состоится 17 июня в Лас-Вегасе.