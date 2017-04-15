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Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
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Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
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Украина Венгрия 16:30
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Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
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Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
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Групповая гонка. Финал 258 км.
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Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Головкин победил по раундам 8-4 и еще отправил Джейкобса в нокдаун. Я был уверен, что он сделал достаточно - Санчес

Санчес похвалил американца за подготовку.

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19 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Абель Санчес заявил, что не удивлен тем, что Дэниэл Джейкобс (32-2, 29 КО) продержался весь бой против его подопечного, сообщает boxingscene.com. При этом он не сомневается, что победа GGG была стопроцентной.

"Я еще перед боем называл Дэнни очень хорошим бойцом. Не думаю, что его нокаут от Пирога должен был повториться в бою с нами. В том бою Джейкобс хотел встать, но рефери не дал ему подняться. Он дал самый жесткий бой в карьере Головкина, но я этого ожидал. 

Думаю, счет по раундам был 8-4, и еще был нокдаун. Так что я был уверен, что Головкин сделал достаточно для победы. Я думал, что Головкин измотает Джейкобса к концу боя, но этого не произошло. В этом заслуга Дэниэла и Андре Розье, что он был так хорошо подготовлен", - сказал Санчес. 

Напомним, 35-летний боксер-профессионал Геннадий Головкин впервые в карьере провел 12-раундовый поединок. В бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом казахстанец защитил свои чемпионские пояса по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, выиграв бой единогласным решением судей.

  Комментариев: 19
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Комментарии

 
 
Рауан Калдыбаев 15 апреля 13:23
Статус: Дублёр
Рейтинг: 123
Зачем оправдывать? Пирог из-за него сделал клоуны, и отправил его в больницу! Поверьте мне- что уровень головкина- раньше были с мешками а теперь среднячкеми))
Ответить -4
 
Самат Усипбаев 15 апреля 13:31
Статус: Дублёр
Рейтинг: 178
Рауан Калдыбаев ,
не надо, с Пирогом он всухую выигрывал по раундам, там промто случился лаки панч, также как и Пакьяо был нокаутирован Х.М.Маркесом.
Джейкобс действительно хороший боксер
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Timur Sultanov 15 апреля 13:41
Статус: Профи
Рейтинг: 321
Санчес, хорош втирать нам. Кинули вы нас в Казахстане с июньским боем. На Саулешкины бабки променяли.
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Станислав 15 апреля 13:49
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 284
Геннадий и его команда ни кому и не обещали бой в июне в Астане!
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Islam Zhanbolar 15 апреля 13:52
Статус: Профи
Рейтинг: 369
Ручку ненашли ?
Сондерс теперь ваще будет ржать как ненормальный
Канело столько негрубил
Что где когда ??? )))
Ответить 0
 
B-E-A-S-T Fffff 15 апреля 14:01
Статус: Юниор
Рейтинг: 51
я говорил конело сказал гена сделал да уж гена гена а вроде чемп а ведешь себя как у кого бабло тот и товарищ разачировываешь земляков
Ответить -1
 
B-E-A-S-T Fffff 15 апреля 14:04
Статус: Юниор
Рейтинг: 51
правильно говорят имей сто рублей чем друзей ща за бабло можно все купит и всех продажые люди стали последнее время не все конечно но большенство
Ответить -1
 
Чемпион Чемпионов 15 апреля 14:39
Статус: Дублёр
Рейтинг: 101
Что вы все заладили, что Геннадий кинул болельщиков за деньги. Сондерс никуда не денется, если даже и продует свой пояс другому, после после того как Геннадий побьет Канело, даже боксеры с супер среднего захотят заработать денег с Геннадием, но чтобы выиграть Канело ему нужно хорошо подготовиться, если бы бой был с Сондерсом, то времени действительно в обрез останется до сентября, Канело это не Уэйд, здесь, Геннадию нужно быть на 100 процентов готовым. После того как Канело побьет Чавеса, они с Генадием могут сделать трилогию на подобие Пакьяо с Маркесом
Ответить 3
 
Нурлан Алиакбаров 15 апреля 16:28
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1094
Я что то не помню, что бы Гена обещал, что кровь из носа устроит свой следующий бой в РК. Он сказал, что очень хочет провести бой с Сондерсом у себя на родине. Ну не получился и что теперь? Значит будет бой на родине в другой раз. Все мы хотим этого, но не всегда зависит именно от боксера. У него целая команда людей с кем он работает и он должен прислушиваться их. Не надо вести себя как продажные бабы! То он хороший, то он плахой! Так не бывает. Он наш земляк, и мы должны уважать его решения, если даже нам это не нравится. И с какого хрена он не должен поймать момент и заработать большие деньги. Хочу спросить у тех кто кричит здесь, что Гена их кинул из-за денег. Он что вам чем то обязан? Вы что ли его финансировали его начальные бои? Он столько лет пахал на имя и теперь настал тот момент, когда он должен заработать для своей семьи и близких. Можно подумать, что если не дай бог что то с ним случится, вы первыми побежите помогать его семье. Засуньте свои ненависти куда поглубже и не будьте изменчивыми в своих взглядах. Всем добра!
Ответить 6
 
Станислав 15 апреля 20:38
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 284
Нурлан Алиакбаров, все верно!
Ответить 2
 
Timur Sultanov 15 апреля 16:46
Статус: Профи
Рейтинг: 321
Нурлан Алиакбаров. Ты кто такой учить нас, что хотим то и пишем. Нечего было Гене везде кричать что он боец, а остальные бизнесмены. Альвареса клоуном назвал, а сам на поводу его команды пошел и выбрал бизнес. Сондерс готов был, столько бегал за его поясом. Знал что на родине ждут его боя в июне, но он положил на всех. Хоть пресуху провели бы, а то молча отмазываются.
Ответить -1
 
Ера Вчера 01:42
Статус: Дублёр
Рейтинг: 115
Timur Sultanov , ты думаешь что Сондерс реально ли хотел бой? Не смеши, он просто воспользовался ситуации, то есть он знал что они ведут переговоры с командой Канело. И с другой стороны Сондерс хотел продать свой гораздо дороже, а у Гены целая команда, помимо этого у него есть семья, думаешь из титула Сондерса он будет так расходоваться что ли? Тем более явных спонсоров не нашлись
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Zauresh B. 15 апреля 16:56
Статус: Профи
Рейтинг: 357
Настоящие болельщики всегда поддержат Геннадия! Я за Него, и не важно с кем он будет драться в следующий раз! Раз он так решил, значит так надо. Гена столько сделал для повышения имиджа страны, поднял патриотический дух всей спортивной молодежи (после Гены сколько у нас появилось восходящих звезд в проф.боксе) и остальных граждан! Как можно не уважать Гену? Кем надо быть, чтобы писать про него пакости? Это жизнь Гены, это его карьера, и его выбор!!! Он не должен ничего делать в угоду отдельным личностям. Как здесь уже писали в комментах, к сожалению, не помню кто:
Для нас Гена уже Абсолют! Легенда! Гордость РК! И Гена не просто боксер, а Человек с большой буквы, человек, заслуживший уважение, настоящий мужчина, сын, муж и отец! Удачи Гене и впредь!!!
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Timur Sultanov 15 апреля 17:47
Статус: Профи
Рейтинг: 321
Настоящий болельщик имеет право на критику. А не тупо устраивать культ личности.
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Нурлан Алиакбаров 15 апреля 19:22
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1094
Timur Sultanov , можно критиковать, но тупо оскорблять нельзя!
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Руслан Турсынбаев 15 апреля 20:18
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Нурлан Алиакбаров,Брат знаешь таких болельщиков и врагов не надо сегодня они болелы Гены завтра болелы...кто будет при славе Гена уже сделал больше чем любои Казахстанец а подстрекалы они были и они будут только они смешны своими куринными мозгами
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Zauresh B. 15 апреля 17:55
Статус: Профи
Рейтинг: 357
это не культ личности, это факты
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Петр Романов 15 апреля 22:49
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
Есть у меня товарищ - не состоявшийся "спортсмен"! Так ему не только ггг, но и все остальные делающие успехи спортсмены спать не дают) победа во втором раунде, ноет почему не в первой) победа в первом раунде, почему не левой, а правой уложил))) в общем он тоже подался в "критики"))) критикует всех подряд, спать не может, есть не может, даже срать перестал))) помрет наверное....
Ответить 1
 
Timur Sultanov Вчера 01:54
Статус: Профи
Рейтинг: 321
Ера, конечно хотел, и даже согласился на все их условия. Но тут вылез Оскар и сказал что ему не нравится что в июне они будут драться, и пригрозил что если они не отменят, то в сентябре их бой с Альваресом не состоится. После чего команда Гены затихла. Хотя до этого Том регулярно говорил, что он каждый день обсуждает с Уреном детали боя . Вот и вся разгадка.
Ответить -1
 