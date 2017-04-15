Головкин победил по раундам 8-4 и еще отправил Джейкобса в нокдаун. Я был уверен, что он сделал достаточно - Санчес

Санчес похвалил американца за подготовку.
Ссылки по теме:
- Чемпион мира объяснил, как отказ от взвешивания IBF помог Джейкобсу в бою с Головкиным
- Во сколько обходятся Головкину его чемпионские пояса
- Демьяненко рассказал, как бой с Джейкобсом может изменить отношение соперников к Головкину
Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Абель Санчес заявил, что не удивлен тем, что Дэниэл Джейкобс (32-2, 29 КО) продержался весь бой против его подопечного, сообщает boxingscene.com. При этом он не сомневается, что победа GGG была стопроцентной.
"Я еще перед боем называл Дэнни очень хорошим бойцом. Не думаю, что его нокаут от Пирога должен был повториться в бою с нами. В том бою Джейкобс хотел встать, но рефери не дал ему подняться. Он дал самый жесткий бой в карьере Головкина, но я этого ожидал.
Думаю, счет по раундам был 8-4, и еще был нокдаун. Так что я был уверен, что Головкин сделал достаточно для победы. Я думал, что Головкин измотает Джейкобса к концу боя, но этого не произошло. В этом заслуга Дэниэла и Андре Розье, что он был так хорошо подготовлен", - сказал Санчес.
Напомним, 35-летний боксер-профессионал Геннадий Головкин впервые в карьере провел 12-раундовый поединок. В бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом казахстанец защитил свои чемпионские пояса по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, выиграв бой единогласным решением судей.