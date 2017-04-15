Менеджер Уорда предложил Путину миллионное пари на исход боя с Ковалевым

Их поединок состоится 17 июля в Лас-Вегасе.
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Менеджер чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорда Джеймс Принс, который также является основателем расположенной в Хьюстоне студии Rap-A-Lot Records, предложил президенту России Владимиру Путину миллионное пари на исход матча-реванша между американцем и российским боксером Сергеем Ковалевым, сообщает "Чемпионат.com".
17 июля в Лас-Вегасе Ковалев попытается вернуть себе титулы чемпиона мира в полутяжелом весе, которые проиграл Уорду в ноябре прошлого года. Однако Принс уверен, что во втором бою Уорд "уничтожит" россиянина.
"Мы бы поприветствовали его (Путина - прим. "Чемпионата") приезд. Ели он хочет стать свидетелем этой бойни, которая должна состояться. И не стоит удивляться, если Ковалев будет нокаутирован. Путин, позвони нам", - приводит слова Принса BoxingScene.
Когда его спросили о том, готов ли он поставить 500 тысяч долларов на победу Уорда, Принс сразу же обозначил эту ставку как слишком низкую.