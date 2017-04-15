Менеджер Уорда предложил Путину миллионное пари на исход боя с Ковалевым

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Актобе Атырау
Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Актобе Шахтер
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Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Динамо См Бухоро 3:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Минск Шахтер Сл 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Астана (мол) 3:2
Иртыш (мол) Акжайык (мол) 2:1
Кайсар (мол) Шахтер (мол) 0:4
Кайрат М (мол) СДЮШОР №7 3:1
Рузаевка Тараз (мол) 1:0
Алтай УК Атырау (мол) 4:1
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд 2016/17. Дивизион I группа В
Казахстан Италия 2:1
Словакия Латвия 8:0
Китай Польша 6:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Металлург Мг 3:2
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Словения Казахстан 1:2 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Динамо Блш 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
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Иртыш Астана (фарм) 72:56
Окжетпес Тигры Астаны 61:100
Астана (фарм) Иртыш 59:88
Тигры Астаны Окжетпес 88:52
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Казыгурт 92:82
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Футзал. Контрольные игры 2016/17
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Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017"
Попко Вилелья Мартинес 1:2
Керимбаева Саркисова 2:0
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Кремень, Сизикова Клюева, Шарифова 2:1
Керимбаева Кружкова 2:0
Керимбаева Хабибулина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Наньнин (Китай) - 2017"
Минокоси Дияс 0:2
Дияс Лю 2:0
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Ростов Спартак М 19:30
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Атырау Окжетпес
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Иртыш Кайрат
Ордабасы Тобол
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Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
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Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
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Генк Сельта 01:05
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Нымме Калью Тулевик 22:00
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Айнтрахт Бр Бохум 17:30
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Бухоро Машъял 17:00
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Тобол (мол) Рузаевка
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Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Актобе (мол)
Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
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Кызыл-Жар СК Ордабасы
Тобол Шахтер
Махтаарал Окжетпес
Иртыш Кайсар
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Акжайык Актобе
Жетысу Астана
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 08:00
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 08:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
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Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
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Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Менеджер Уорда предложил Путину миллионное пари на исход боя с Ковалевым

Их поединок состоится 17 июля в Лас-Вегасе.

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16 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com

Менеджер чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорда Джеймс Принс, который также является основателем расположенной в Хьюстоне студии Rap-A-Lot Records, предложил президенту России Владимиру Путину миллионное пари на исход матча-реванша между американцем и российским боксером Сергеем Ковалевым, сообщает "Чемпионат.com".

17 июля в Лас-Вегасе Ковалев попытается вернуть себе титулы чемпиона мира в полутяжелом весе, которые проиграл Уорду в ноябре прошлого года. Однако Принс уверен, что во втором бою Уорд "уничтожит" россиянина.

"Мы бы поприветствовали его (Путина - прим. "Чемпионата") приезд. Ели он хочет стать свидетелем этой бойни, которая должна состояться. И не стоит удивляться, если Ковалев будет нокаутирован. Путин, позвони нам", - приводит слова Принса BoxingScene.

Когда его спросили о том, готов ли он поставить 500 тысяч долларов на победу Уорда, Принс сразу же обозначил эту ставку как слишком низкую.

Все новости о бое Ковалев - Уорд

  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
Ernat 14 апреля 15:42
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1444
Путин не будет приезжать некуда и звонить кому-то... Он просто даст задание Ковалеву "к*тін айыр Уорда!"
Ответить 1
 
Mr 14 апреля 15:47
Статус: Профи
Рейтинг: 357
Что за ГОН? Причем тут Путин???
Ответить 5
 
Steppenwolf !!! 14 апреля 22:08
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6746
Mr, !!! Проиграешь , как тот чел с перстнем победителя НБА ! Теперь везде плачится , я же просто показал и ....в какой-то момент ....перстень оказался у ВВП на пальце !!!
Ответить 1
 
Сынок судей Уорд 14 апреля 16:17
Статус: МСМК
Рейтинг: 940
Анекдот дня:
Решили Трамп и Путин поменятся секреташами на 1 месяц,
Через неделю звонит американская секретарша Трампу и говорит;
- Уважаемый президент у меня все хорошо, все устраивает, но Путин поставил условия что каждую неделю моя юбка должна стать на 2 см длиннее.
Также звонит Русская секреташа Путину, также все хорошо и все устрайвает, но
Трамп говорит поставил условия что каждую неделю я должна на 2 см укорачивать юбку
через две недели у меня будут видны яйца и кобура от пистолета что мне делать?
Ответить 8
 
Нурлан Алиакбаров 14 апреля 16:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1094
Кого он возомнил? Теперь остался, что бы Путин звонил каждой собаке, которая лает. Я уверен, что над подготовкой Сергея теперь возьмутся всей Россией, что бы он порвал этого ссыкуна как тузик грелку!
Ответить 3
 
Ernur Abusseitov 14 апреля 18:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 169
Нурлан Алиакбаров, псомотрел бы я на его лицо, если бы Путин официально принял его предложение))
Ответить 1
 
Данияр Амренов 14 апреля 16:19
Статус: Юниор
Рейтинг: 58
Конечно , судьи свои, место проведения домашнее (США), точно знает что ВВ Путин не приедет, вот и вы....ся. PR company не больше но это бокс, а Серега может попадёт по челюсти и все. Будем посмотреть.
Ответить 0
 
Pake 14 апреля 16:27
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 251
Данияр Амренов,Придорок, вообще с луны упал чтоли. Нашел к кому обращаться, будет он еще каждой шавке звонить
Ответить 1
 
Данияр Амренов 14 апреля 17:53
Статус: Юниор
Рейтинг: 58
Pake, говорю пиар, кто минусы ставит, фанаты Уорда наверное.
Ответить 1
 
Murat Temir 14 апреля 16:42
Статус: Дублёр
Рейтинг: 118
Офигеть.сколько фанатов Путинв среди казахов. Даже больше чем у Уорда.
Ответить 5
 
Alee 14 апреля 17:07
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 216
ВВП чемпион
Ответить 1
 
Miss Angry World 14 апреля 17:09
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1573
Ковал накажет по полной программе.Надеюсь
Ответить 2
 
Максим KazKokshetau 14 апреля 18:56
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 200
Амеры совсем попутали. Давай приезжай. Ты кто такой давай до свидания...
Ответить 0
 
Максим KazKokshetau 14 апреля 18:58
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 200
Позвони нам.... ну насмешил. :-)
Ответить 0
 
Максим KazKokshetau 14 апреля 19:02
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 200
Дува запросила нейтральных судей. Дочь судей и его команда сразу измену хапнули. Нет что вы нельзя только мамки Уорда судить будут. Так что Серому ломать его надо как можно больней и быстрей.
Ответить 1
 
Murat Temir 14 апреля 19:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 118
Ковалев проиграет.
Ответить -2
 