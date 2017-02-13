Я до смерти боюсь Головкина и тренируюсь как самый испуганный парень в мире - Джейкобс

Американец намерен обратить страх себе в плюс.
Вчера 22:59
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Дэниэл Джейкобс Фото с сайта dailymail.co.uk
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) признался, что испытывает страх перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).
Он объяснил, как собирается превратить испуг в пользу для себя. По мнению Джейкобса, страх может помочь сделать больше, чем он смог бы себе представить.
"Конечно, это вершина, серьезнейший вызов, который когда-либо знала моя карьера. И я напуган до смерти. А кто бы не боялся? Это самое большое испытание, которое у тебя только может быть, и то, что я боюсь, вовсе не плохо, потому что у тебя, как у человека и спортсмена, должен быть страх, подталкивающий тебя тренироваться упорнее и переступать через себя. Этот страх может помочь тебе сделать больше, чем ты мог себе представить.
Я боюсь не Головкина как человека или бойца, а того, кого из него сделали. Так что, да, я тренируюсь как самый испуганный парень в мире, и это делает меня куда более голодным. Говорят, что испуганный боец иногда может превратиться в самого опасного. Именно это мне и нужно", - цитирует Джейкобса VRinge.com.
Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В прямом эфире поединок покажет "Казахстан", а в США он будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс
Он объяснил, как собирается превратить испуг в пользу для себя. По мнению Джейкобса, страх может помочь сделать больше, чем он смог бы себе представить.
"Конечно, это вершина, серьезнейший вызов, который когда-либо знала моя карьера. И я напуган до смерти. А кто бы не боялся? Это самое большое испытание, которое у тебя только может быть, и то, что я боюсь, вовсе не плохо, потому что у тебя, как у человека и спортсмена, должен быть страх, подталкивающий тебя тренироваться упорнее и переступать через себя. Этот страх может помочь тебе сделать больше, чем ты мог себе представить.
Я боюсь не Головкина как человека или бойца, а того, кого из него сделали. Так что, да, я тренируюсь как самый испуганный парень в мире, и это делает меня куда более голодным. Говорят, что испуганный боец иногда может превратиться в самого опасного. Именно это мне и нужно", - цитирует Джейкобса VRinge.com.
Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В прямом эфире поединок покажет "Казахстан", а в США он будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс