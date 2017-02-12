МакГрегор и Мейвезер-младший договорились о "многомиллионной сделке" на проведение боя

Ранее сообщалось, что спортсмены проведут поединок по правилам бокса.
Сегодня 15:50
Ссылки по теме:
- Флойд Мейвезер готов вернуться в бокс только ради боя с Конором МакГрегором
- Мейвезер высмеял предложение главы UFC провести бой против МакГрегора за 25 миллионов
- Мейвезер предложил МакГрегору 15 миллионов долларов за бой
Фото: twirre.com
Чемпион UFC в легком весе ирландец Конор МакГрегор и экс-чемпион в пяти весовых категориях американский боксер Флойд Мейвезер-младший достигли договоренности по финансовой стороне их возможного боя, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на The Irish Sun.
В мае 2016 года СМИ сообщили, что Мейвезер-младший и МакГрегор близки к подписанию контракта на проведение боя по правилам бокса, но стороны никак не могли прийти к соглашению. Ирландец в ноябре заявил, что хочет получить 100 миллионов долларов за поединок, а в январе Мейвезер-младший сообщил, что предложил МакГрегору 15 миллионов долларов за организацию боя, а уже после обговорить проценты и плату за продажу прав на трансляции. Позднее Ме-младший заявил, что минимальной цифрой своего дохода от возможного боя считает 100 миллионов долларов.
Как утверждает источник, после нескольких месяцев напряженных переговоров представители МакГрегора, который в декабре получил боксерскую лицензию для участия в профессиональных соревнованиях, тщательно проработали финансовую сторону сделки с командой Мейвезера-младшего, и спортсмены "наконец-то договорились о многомиллионной сделке на проведение боя". Официально соглашение еще пока не подписано, однако бой может быть анонсирован уже в ближайшие две недели.
Мейвезер-младший в сентябре 2015 года провел последний бой в карьере, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого 39-летний боксер, выигравший все свои 49 боев на профессиональном ринге, подтвердил, что завершил спортивную карьеру.
МакГрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях - полулегком и легком весе. Позднее 28-летний ирландец отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе.
В мае 2016 года СМИ сообщили, что Мейвезер-младший и МакГрегор близки к подписанию контракта на проведение боя по правилам бокса, но стороны никак не могли прийти к соглашению. Ирландец в ноябре заявил, что хочет получить 100 миллионов долларов за поединок, а в январе Мейвезер-младший сообщил, что предложил МакГрегору 15 миллионов долларов за организацию боя, а уже после обговорить проценты и плату за продажу прав на трансляции. Позднее Ме-младший заявил, что минимальной цифрой своего дохода от возможного боя считает 100 миллионов долларов.
Как утверждает источник, после нескольких месяцев напряженных переговоров представители МакГрегора, который в декабре получил боксерскую лицензию для участия в профессиональных соревнованиях, тщательно проработали финансовую сторону сделки с командой Мейвезера-младшего, и спортсмены "наконец-то договорились о многомиллионной сделке на проведение боя". Официально соглашение еще пока не подписано, однако бой может быть анонсирован уже в ближайшие две недели.
Мейвезер-младший в сентябре 2015 года провел последний бой в карьере, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого 39-летний боксер, выигравший все свои 49 боев на профессиональном ринге, подтвердил, что завершил спортивную карьеру.
МакГрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях - полулегком и легком весе. Позднее 28-летний ирландец отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе.