Брук переоценен, все знают, что он принял бой с Головкиным из-за денег - Эррол Спенс

Американец и британец договорились о бое, который состоится в мае в Англии.
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Фото с сайта boxingscene.com
Обладатель титула "временного" чемпиона IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс-младший (21-0, 18 КО) считает, что чемпион IBF британец Келл Брук (36-1, 25 КО) не заслуживает тех похвал, что получает в прессе.
Напомним, что Спенс-младший является обязательным претендентом на бой с Бруком. Накануне стороны боксеров пришли к соглашению о проведении этого поединка, и, таким образом, намеченные на сегодня промоутерские торги отменены. Поединок состоится 20 мая на родине Брука в Шеффилде, Англия.
"Он крутой боец, но его слишком переоценивают. Особенно в бою со мной. Да с кем ему еще драться в нашем весе? Ни с кем. А в первом среднем? Пока он не выйдет на ринг со мной - он будет пустозвоном.
Ему нужен поединок против меня. Чтобы доказать, что он готов к вызовам. Он же ищет большие имена. Все знают, что он принял бой с Головкиным из-за денег. Потому не стоит слишком лестно отзываться о нем из-за этого", - заявил Спенс-младший, слова которого приводит boxingscene.com.
Напомним, Брук дрался с Головкиным в сентябре 2016 года и досрочно проиграл в пятом раунде. За этот поединок британец получил рекордный гонорар в четыре миллиона фунтов.
Напомним, что Спенс-младший является обязательным претендентом на бой с Бруком. Накануне стороны боксеров пришли к соглашению о проведении этого поединка, и, таким образом, намеченные на сегодня промоутерские торги отменены. Поединок состоится 20 мая на родине Брука в Шеффилде, Англия.
"Он крутой боец, но его слишком переоценивают. Особенно в бою со мной. Да с кем ему еще драться в нашем весе? Ни с кем. А в первом среднем? Пока он не выйдет на ринг со мной - он будет пустозвоном.
Ему нужен поединок против меня. Чтобы доказать, что он готов к вызовам. Он же ищет большие имена. Все знают, что он принял бой с Головкиным из-за денег. Потому не стоит слишком лестно отзываться о нем из-за этого", - заявил Спенс-младший, слова которого приводит boxingscene.com.
Напомним, Брук дрался с Головкиным в сентябре 2016 года и досрочно проиграл в пятом раунде. За этот поединок британец получил рекордный гонорар в четыре миллиона фунтов.