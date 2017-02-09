Тедди Атлас не включил Геннадия Головкина в свой рейтинг P4P

Известному тренеру не нравится уровень соперников GGG.
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Известный американский тренер Тедди Атлас не включил чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) в свой список лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, сообщает boxingscene.com.
Рейтинг P4P от Атласа выглядит следующим образом:
1. Василий Ломаченко. 2. Теренс Кроуфорд. 3. Андре Уорд. 4. Кит Турман. 5. Сергей Ковалев. 6. Роман Гонсалес. 7. Гильермо Ригондо. 8. Сауль Альварес. 9. Мэнни Пакьяо. 10. Эррол Спенс-младший.
Отмечается, что рейтинг Атласа основан не столько на физических возможностях боксеров, а на их последних поединках. Хотя наличие в нем Пакьяо тогда вызывает большие споры.
"Уровень конкуренции, по общему признанию, всегда был самым слабым местом GGG. А если взять его последние выступления и объединить их с качеством конкуренции, то можно и выявить причину, почему Головкин оказался вне этого рейтинга. Вероятно, дело в его последних боях с Домиником Уэйдом и Келлом Бруком. Оба поединка он выиграл нокаутом. Но Атлас отмечает, что технические недостатки GG были очевидны, и его уровень конкуренции был сомнительным или, по крайней мере, очень выгодным для него", - пишет издание.
Напомним, 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Головкин проведет поединок против американца Дэниэла Джейкобса. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.