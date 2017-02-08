Претендент на пояс Мурата Гассиева определится в поединке Влодарчик - Гевор

Гассиев должен провести защиту до сентября.
Сегодня 12:44
Мурат Гассиев. Фото с сайта eurosport.com
Польский боксер Кшиштоф Влодарчик и немец Ноэль Гевор проведут поединок за право претендовать на пояс россиянина Мурата Гассиева, сообщает "Р-Спорт".
Гассиев, тренирующийся в одном зале с казахстанцем Геннадием Головкиным, владеет титулом чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Этот пояс он завоевал 3 декабря в поединке с Денисом Лебедевым.
Гассиев должен провести защиту пояса до сентября текущего года. Бой Влодарчик - Гевор состоится первого апреля.