Головкин - элитный боец. Так должны драться все средневесы - Ларри Мерчант

Многолетний комментатор HBO назвал GGG лучшим боксером в pound-for-pound.
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Ларри Мерчант. Фото с сайта sportobzor.ru
Один из самых известных аналитиков в мире бокса и многолетний комментатор телеканала HBO Ларри Мерчант поделился мнением о казахстанце Геннадии Головкине (36-0, 33 КО), являющемся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Если он сможет заполучить бой с "Канело" и продолжит строить свою репутацию, а я думаю, он его получит, потому что "Канело" хочет этот бой, то в случае победы он может подняться на новый уровень и драться с большими парнями, - сказал Мерчант в интервью Fighthub.com. - Я полюбил его почти с первого взгляда. Я посмотрел первые 30 секунд его боя и сказал: "Ух ты! Кто этот парень? Вот так должны драться средневесы. Я думаю, что он лучший боксер в pound-for-pound на данный момент. Для меня он один из элитных бойцов. Его бои обязательны к просмотру, если вы болеете за бокс".
Головкин провел на профессиональном ринге 36 боев и во всех одержал победы, из которых 33 завершил нокаутом. Также в его активе серия из 23 досрочных побед. Вдобавок казахстанский боксер является лучшим нокаутером в истории среднего веса.
Свой следующий поединок Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).
"Если он сможет заполучить бой с "Канело" и продолжит строить свою репутацию, а я думаю, он его получит, потому что "Канело" хочет этот бой, то в случае победы он может подняться на новый уровень и драться с большими парнями, - сказал Мерчант в интервью Fighthub.com. - Я полюбил его почти с первого взгляда. Я посмотрел первые 30 секунд его боя и сказал: "Ух ты! Кто этот парень? Вот так должны драться средневесы. Я думаю, что он лучший боксер в pound-for-pound на данный момент. Для меня он один из элитных бойцов. Его бои обязательны к просмотру, если вы болеете за бокс".
Головкин провел на профессиональном ринге 36 боев и во всех одержал победы, из которых 33 завершил нокаутом. Также в его активе серия из 23 досрочных побед. Вдобавок казахстанский боксер является лучшим нокаутером в истории среднего веса.
Свой следующий поединок Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).