Дам Ковалеву реванш только ради того, чтобы заткнуть ненавистников - Андре Уорд

В ноябре американец победил решением судей и отобрал у россиянина три пояса.
Сегодня 15:30
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Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO американец Андре Уорд говорит, что хочет дать россиянину Сергею Ковалеву реванш, чтобы доказать, что его победа над ним не была случайной, а также заткнуть рты всем ненавистникам, которые говорили о нем.
Напомним, что в ноябре прошлого года единогласным решением судей американец одержал победу над российским бойцом. Ковалев хочет воспользоваться своим правом на проведение матча-реванша, Уорд же требует соблюдение правильных условий, в ином случае грозится уйти на пенсию.
"Я не знаю, чувак. Я на перепутье своей карьеры. От меня требуется принятие правильного решения. У меня все еще есть страсть и желание. Я не хочу, чтобы кто- то ассоциировал мой возможный выход на пенсию с этими обстоятельствами. Меня не волнует, что говорят люди. О, ты бегаешь от Ковалева. Серьезно? Я вышел на ринг и побил его. Он испугался.
Я делал это всю мою жизнь и не собираюсь вдруг начать бояться. Так что это не будет учитываться в моем решении. Мой адвокат должен разобраться с этим и понять, может ли сделка быть выполнена. Я приму разумное решение. Может быть я заставлю замолчать ненавистников, вы вообще когда-нибудь заткнетесь? Это будет всегда. Это будет моей единственной мотивацией", - цитирует Уорда Tofight.ru.
Напомним, что в ноябре прошлого года единогласным решением судей американец одержал победу над российским бойцом. Ковалев хочет воспользоваться своим правом на проведение матча-реванша, Уорд же требует соблюдение правильных условий, в ином случае грозится уйти на пенсию.
"Я не знаю, чувак. Я на перепутье своей карьеры. От меня требуется принятие правильного решения. У меня все еще есть страсть и желание. Я не хочу, чтобы кто- то ассоциировал мой возможный выход на пенсию с этими обстоятельствами. Меня не волнует, что говорят люди. О, ты бегаешь от Ковалева. Серьезно? Я вышел на ринг и побил его. Он испугался.
Я делал это всю мою жизнь и не собираюсь вдруг начать бояться. Так что это не будет учитываться в моем решении. Мой адвокат должен разобраться с этим и понять, может ли сделка быть выполнена. Я приму разумное решение. Может быть я заставлю замолчать ненавистников, вы вообще когда-нибудь заткнетесь? Это будет всегда. Это будет моей единственной мотивацией", - цитирует Уорда Tofight.ru.