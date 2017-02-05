IBF вслед за WBC решила исключить Александра Поветкина из своего рейтинга

Причиной тому стал допинговый скандал с участием российского боксера.
Сегодня 14:15
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Фото с сайта аllboxing.ru
Российский супертяжеловес Александр Поветкин будет удален из рейтингов Международной боксерской федерации (IBF), сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе IBF.
Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя глава WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В начале февраля глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил "Р-Спорт", что допинг-проба Б также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была "чистой".
Сам Сулейман сообщил "Р-Спорт", что Поветкин будет исключен из рейтингов WBC. Россиянин в декабре попал в рейтинг IBF и расположился на девятой строчке. В рейтингах WBO и WBA Поветкина нет.
"Поветкин будет удален из рейтинга", - констатировали в пресс-службе IBF.
Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя глава WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В начале февраля глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил "Р-Спорт", что допинг-проба Б также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была "чистой".
Сам Сулейман сообщил "Р-Спорт", что Поветкин будет исключен из рейтингов WBC. Россиянин в декабре попал в рейтинг IBF и расположился на девятой строчке. В рейтингах WBO и WBA Поветкина нет.
"Поветкин будет удален из рейтинга", - констатировали в пресс-службе IBF.