Владимир Хрюнов вспомнил случай прилета в Казахстан, когда бой Головкина "парализовал" работу аэропорта

Промоутер пожелал России появления своего героя вроде GGG.
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Геннадий Головкин. Фото с сайта thesportsfanjournal.com
Владимир Хрюнов. Фото с сайта kommersant.ru
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов выразил свое уважение непобежденному казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (36-0, 33 КО), который является чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Об этом сообщает Life.ru.
- Какой бой больше всего ждете в 2017 году?
- Я бы с удовольствием поехал в Казахстан на бой Геннадия Головкина. Желаю ему удачи в бою с Дэниэлом Джейкобсом.
Геннадий - настоящий герой у себя на родине. И я желаю России появления своего такого же героя.
Однажды я прилетел в Казахстан. Аэропорт. Начинается бой Геннадия Головкина. Регистрация прекращается, самолеты не взлетают, не прилетают - весь персонал у телевизора! Вот какой нам нужен герой. Но для этого нужно работать.
Напомним, бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV), в Казахстане его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
- Какой бой больше всего ждете в 2017 году?
- Я бы с удовольствием поехал в Казахстан на бой Геннадия Головкина. Желаю ему удачи в бою с Дэниэлом Джейкобсом.
Геннадий - настоящий герой у себя на родине. И я желаю России появления своего такого же героя.
Однажды я прилетел в Казахстан. Аэропорт. Начинается бой Геннадия Головкина. Регистрация прекращается, самолеты не взлетают, не прилетают - весь персонал у телевизора! Вот какой нам нужен герой. Но для этого нужно работать.
Напомним, бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV), в Казахстане его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.